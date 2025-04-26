Sustalı Ceylan ters köşe yaptı; 4. bölümü yayınlanmıştı

Başrollerinde Celil Nalçakan, Melike Güner, Evrim Doğan, Seda Türkmen, Hasan Küçükçetin, Melisa Berberoğlu, Hakan Atalay, Hülya Aydın, Taha Bora Elkoca, Dilara Sümbül, Cezmi Baskın ve Gül Onat gibi güçlü isimlerin yer aldığı yapım, yeni bölümüyle tansiyonu daha da yükseltti.



Kadın Mücadelesinin Destansı Anlatımı 🌟

Süreç Film imzasını taşıyan Sustalı Ceylan, erkek egemen bir dünyada kendi kimliğini bulmaya ve oğluyla birlikte hayata yeniden tutunmaya çalışan bir kadının zorlu yolculuğunu ekrana taşıyor. Hikâyenin merkezinde yer alan Ceylan karakteri, yaşadığı trajedilere rağmen vazgeçmeden mücadelesini sürdürüyor.



Geceye Damga Vuran Sahne: Ceylan'ın Tehlikeli Kararı ⚡

Dizinin son bölümünde, Ceylan oğlunun tedavi masraflarını karşılayabilmek için Bekri'nin yasa dışı iş teklifini kabul etmek zorunda kalıyor. Ferhat'ın tüm ısrarlarına rağmen, çocuğunun sağlığı için karanlık bir dünyanın kapılarını aralayan Ceylan, geri dönüşü olmayan bir yola giriyor.

İlk görevinde büyük bir tehlikeyle karşı karşıya kalan Ceylan, ölümle burun buruna geliyor. Bekri Vezirli'nin güvenini kazanmanın düşündüğünden çok daha zorlu olacağını kısa sürede anlıyor.



Yeni Bölüm İçin Geri Sayım Başladı 📺

İzleyicilerin merakla beklediği Sustalı Ceylan 5. bölüm, 26 Nisan Cuma akşamı saat 20.00’de ATV ekranlarında yayınlanacak. Gerilimin giderek tırmandığı dizide, Ceylan'ın hayatta kalma mücadelesi nasıl şekillenecek, şimdiden büyük bir merak konusu.

Kaynak: Gazeteoku.com