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Survivor'da yer yerinden oynadı; Acun Ilıcalı küplere bindi! Mesajlar ifşa...

Survivor All Star’da gerginlik tavan yaptı! Hikmet ve Batuhan arasında yaşanan kavganın ardından Acun Ilıcalı’nın konseyde yaptığı açıklama geceye damgasını vurdu.

Survivor'da yer yerinden oynadı; Acun Ilıcalı küplere bindi! Mesajlar ifşa...

Ünlü yapımcı, Batuhan Karacakaya’nın ailesinden tehdit içerikli mesajlar aldığını açıklayınca ortalık karıştı. İzleyiciler şimdi tek bir sorunun cevabını arıyor: Batuhan diskalifiye mi olacak?


📩 Aileden Tehdit Mesajı! Acun Ilıcalı Çok Sert Konuştu

Konseyde herkesi şoke eden bir açıklama yapan Acun Ilıcalı, Batuhan Karacakaya’nın babası ve annesinden gelen mesajların tehdit içerdiğini belirtti. “Hayatımda ilk defa böyle bir mesaj aldım” diyen Ilıcalı, mesajlarda “misliyle ödetirim, oğlumu derhal gönderin” gibi ifadelerin yer aldığını ve bu durumun kabul edilemez olduğunu dile getirdi.


😠 Annenin Mesajı da Şaşırttı: “Siz Batuhan’ın Sevgisini Hak Etmiyorsunuz!”

Acun, konseyde Batuhan’ın annesinden gelen mesajlara da yer verdi. Annenin mesajında “Yine dolaplar dönüyor, yine aynı oyunlar… Siz çok mu güçlüsünüz?” gibi ifadeler kullanıldığı ve yapım ekibine suçlamalar yöneltildiği belirtildi.


🗣️ Batuhan’dan Açıklama: “Ailem Sadece Ulaşmak İstiyor”

Yaşananların ardından duygusal bir konuşma yapan Batuhan Karacakaya, ailesiyle iletişim kurmasına izin verilmesini istedi. “Ben ailemi tanıyorum, sadece bana ulaşmak istiyorlar” diyen Batuhan, diskalifiye edilmeden önce bu konuyu ailesiyle konuşmak istediğini ifade etti.


🧩 Acun Ilıcalı'dan Net Tavır: “Bizim Tatmin Olmamız Lazım!”

Acun, tüm bu açıklamalara rağmen konunun ciddiyetine dikkat çekerek, "Biz adam saklamıyoruz, bu iddiaların altı boş kalamaz" dedi. Olayın yasal boyuta taşınması halinde yarışmacının durumu yeniden değerlendirilecek.


📺 Gözler Şimdi Yeni Konseyde: Diskalifiye Kararı Gelecek Mi?

Survivor'da yaşanan bu kriz sonrası gözler Acun Ilıcalı ve yapım ekibinin vereceği karara çevrildi. Batuhan Karacakaya diskalifiye edilecek mi, yoksa ailesiyle görüştükten sonra yarışmaya devam edecek mi? Tüm bu soruların cevabı bir sonraki konseyde netleşecek.

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