Survivor'da ters köşe eden veda; Herkes şaşkına döndü

8 Ocak Çarşamba akşamı gerçekleşen eleme konseyi, hem yarışmacılar hem de ekran başındaki izleyiciler için unutulmaz bir geceye sahne oldu.

Eleme Potasındaki İsimler ve Zorlu Düello

Bu hafta eleme potasına giren isimler Adilhan, Batuhan, Barış ve Efecan oldu. Acun Ilıcalı’nın açıklamasıyla birlikte, yarışmacılar arasında düello sistemi uygulandı. İlk etapta Efecan, Adilhan’a karşı yarıştı ve potadan kurtulan isim oldu. Diğer düelloda ise Batuhan, Barış’ı mağlup ederek eleme potasından sıyrıldı.

İkinci etapta, Adilhan ve Barış karşı karşıya geldi. Nefes kesen mücadele 5-4 Adilhan’ın galibiyetiyle sonuçlandı ve Barış, yarışmaya veda eden isim oldu.

Gerilim ve Duygusal Anlar

Yarışmanın zorlu parkurunda yaşanan tansiyon, sadece oyunlarla sınırlı kalmadı. Dilşah ve Almeda arasında yaşanan tartışma, konseye damga vurdu. Dilşah’ın, “Görürsün bak nasıl yazıyorlar seni!” çıkışı, sosyal medyada gündem oldu.

Barış’ın elenmesiyle ilgili sosyal medya kullanıcıları tarafından yapılan “Yok artık!”, “Hiç beklemiyordum” ve “Gerçekten mi?” gibi yorumlar, yarışmanın bu sezon da sürprizlerle dolu olduğunu bir kez daha kanıtladı.

Sosyal Medyada Büyük Yankı Uyandırdı

Survivor 2025, sadece TV ekranlarında değil, aynı zamanda sosyal medyada da geniş yankı uyandırıyor. Barış’ın elenmesiyle ilgili yapılan yorumlar ve paylaşımlar, yarışmanın gündemden düşmediğini gösteriyor.

Kaynak: Acun Ilıcalı Resmi Instagram Hesabı