Suriyeliler akın akın dönüyor; O ilimizde kiralar yarı yarıya düştü

Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde Suriyeli göçmenlerin dönüşleri hız kazandı. Bu durum, ilçedeki emlak piyasasını doğrudan etkileyerek, kiralarda belirgin bir düşüşe yol açtı.

Ev Kiralarında Büyük Düşüş: 17 Bin Liradan 10 Bin Liraya

Reyhanlı'da, Suriyelilerin ülkelerine dönme kararının ardından, ev kiralarındaki değişim dikkat çekiyor. İlçedeki evlerin ortalama kiraları, 15-17 bin lira civarındayken, Suriyelilerin dönüşü ile birlikte bu rakamlar 10 bin liraya kadar geriledi. Hatay Reyhanlı Yenimahalle Muhtarı Sedat Sakin, "Evler hızla boşalıyor, kiracı bulmakta zorlanıyoruz. Suriyeliler, evlerini ucuza satarak veya kiraya vermeyerek ülkelerine dönüyorlar," dedi. Bu gelişmeler, özellikle kiracı arayışındaki yerel halkı etkiliyor.

Reyhanlı'da İkinci El Emlak Fiyatlarında Düşüş

Emlak piyasasındaki düşüş, sadece kiralık evlerde değil, satılık evlerde de belirgin şekilde görülüyor. Birçok Suriyeli, evlerini ucuz fiyatlarla satmaya başladı. Yenimahalle Muhtarı, "Burada bir evin ortalama fiyatı 2 milyon lira civarında. Ancak, Suriyeliler 1,5 milyon lira gibi düşük fiyatlarla evlerini satmaya karar veriyorlar ve memleketlerine dönüyorlar," dedi. Bu durum, hem emlak sektörü hem de yerel halk için farklı dinamikler yaratıyor.

Tarım Sektöründe İşçi İhtiyacı

Reyhanlı’daki tarım sektörü de Suriyelilerin geri dönüşü ile değişim geçiriyor. Hatay'da çiftçilik yapan Salih Cunedioğlu, Suriyelilerin büyük bir kısmının tarım işlerinde çalıştığını belirtti. "Suriyeliler, iş gücü ihtiyacımızı büyük ölçüde karşılıyordu. Şimdi, işçi bulup tarlalarımızı ekip biçebilecek miyiz diye düşünüyoruz," şeklinde konuştu. Suriyelilerin, bölgede tarım sektörünün belkemiği haline geldiği belirtiliyor.

Suriyelilerin Geri Dönüşü, Türkiye'nin Sosyo-Ekonomik Yapısını Etkiliyor

Suriyeli göçmenlerin Türkiye’ye dönmeleri, yalnızca emlak ve iş gücü piyasasında değil, aynı zamanda sosyal yapıda da önemli değişikliklere yol açıyor. Suriye'deki Esed rejiminin sona ermesiyle, birçok Suriyeli'nin memleketlerine dönmesi bekleniyor. Bu dönüşler, Türkiye’deki yerel halkın iş gücü, yaşam maliyetleri ve kiralar üzerindeki etkilerini daha da belirgin hale getirecek gibi görünüyor.

Kaynak: Gazeteoku.com