Sular durulmuyor! Habertürk sunucusu Afşin Yurdakul'a Cüneyt Özdemir'den: 'Evlenip başka ülkeye giderken artistlik yapma'

Habertürk sunucusu Afşin Yurdakul dün akşam canlı yayında ekranlara veda ettiğini duyurmuştu. Uzun yıllardır Habertürk'te görev yapan gazeteci Yurdakul, "Bu meslek, gazetecilik büyük bir kıskaçta.' diyerek kanaldan ayrılmıştı.

Ardından ayrılığın perde arkası. aralanmış aslında Habertürk TV Twitter hesabından yaptığı paylaşımda 'Habertürk Tv spikeri Afşin Yurdakul eşiyle birlikte yaşayacağı ABD’ye yerleşeceği için Habertürk’e veda etti.' ifadelerine yer vermişti.

Gazetecilik kıskaçta ise direnin!

Gazeteci Cüneyt Özdemir ise sosyal. medya hesabından yaptığı paylaşım ile Afşin Yurdakul'a adeta gönderme yaparak "Eğer 10 yıldır çalıştığınız kurumda gazeteciliğin kıskaçta olduğunu düşünüyorsanız bunu çalışırken yaptığınız haberlerle gösterin, direnin..." çağrısı yaptı. İşte Cüneyt Özdemir'in o paylaşımı:

Evlenip başka ülkeye giderken artislik yapma

"Genç gazeteci arkadaşlara tavsiyem eğer 10 yıldır çalıştığınız kurumda gazeteciliğin kıskaçta olduğunu düşünüyorsanız bunu çalışırken yaptığınız haberlerle gösterin, direnin... Evlenip başka ülkeye giderken artistik veda cümlelerine saklamayın! Bu tür uyanıklıklar, bedel ödeyen gazetecilere ayıp oluyor!"

Afşin Yurdakul kiminle evlenip ABD'ye gitti?

Afşin Yurdakul’un ABD'de Chicago üniversitesinde hocalık yapan Prof. Ufuk Akçiğit ile evlendi. Akçayiğit'in son yıllarda sıklıkla Habertürk'te ekranına çıkan bir isim olması, Yurdakul'un programlarına da konuk olarak katılması dikket çekti. Prof. Akçayiğit, Max Planck-Humboldt Araştırma Ödülü, Kiel Enstitüsü Küresel Ekonomi Ödülü, Sakıp Sabancı Uluslararası Araştırma Ödülü aldı.