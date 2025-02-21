Son yılların en soğuk ve karlı hafta sonu geliyor! Güneşli hava aldatmasın

2 gündür İstanbul'da okulları tatil ettiren karlı hava için hafta sonu Meteorolojiden son dakika açıklama. Meteoroloji genel müdürlüğü, son dakika güneşli hava aldatmasın, son yılların en soğuk hafta sonu ve karlı havası yorumu yapıldı.

Son dakika kar devam edecek!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, soğuk hava bu akşamdan itibaren daha da güçleneceğini açıkladı. Son yılların en soğuk hafta sonunu yaşayacağımızı aktaran MGM, iç ve doğu kesimlerde göller ve dereler buz tutacak açıklaması yaptı.

Ankara'ya kar geliyor!

Meteoroloji Genel müdürlüğü, Ankara'da 15:30 ile 17:30 arasında hafif kar geçişleri görüleceği ve 22 Şubat 2025 cumartesi günü Ankara'da kar yağışı olacağını duyurdu.

İstanbul son vitese geçecek!

İstanbul'da güneşli hava yerini kar yağışına tekrar bırakacak. Akşam ve gece son viteste kar yağışı görülecek. Tüm İstanbul akşam kara doyacak. Bu akşam ve 22 Şubat cumartesi İstanbul'da kar pik noktasına ulaşacak.

İstanbul, bu akşam gece ve özellikle cumartesi günü son yılların en yoğun kar yağışını alacak.

Sitemin en kuvvetli yağışına geçecek İstanbul'da ulaşım aksayacak kadar kar yağışı olması bekleniyor.