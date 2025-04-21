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Son hasat gerçekleşti; Kalbi makina gibi çalıştırıyor! Daha kalitesi yok

🌿 Türkiye'nin en kaliteli elmalarından biri olan Pink Lady, sezonun son hasadı olarak Karaman'da toplandı. Hem üretici hem tüketici memnun.

Son hasat gerçekleşti; Kalbi makina gibi çalıştırıyor! Daha kalitesi yok

Türkiye’nin elma üretiminde lider şehirlerinden biri olan Karaman’da hasat sezonu sona erdi. Ülke genelindeki elma üretiminin yaklaşık %16’sını karşılayan şehir, bu yıl da 12 milyonu aşan meyve ağacıyla rekoltede öne çıktı. Sezonun son meyvesi ise aromasıyla fark yaratan Pink Lady oldu.

🍏 Elmada Verim Düştü, Kalite Korundu

Karaman Ziraat Odası Başkanı Mehmet Bayram, hasadın Eylül ayında başladığını ve Nisan ayı itibarıyla tamamlandığını belirtti. Geçen yıla göre %30’luk bir düşüş yaşandığını söyleyen Bayram, buna rağmen ürün kalitesinin yüksek olduğunu vurguladı.

📈 Sofralık elmalar 12–17 TL aralığında, meyve suyuna ayrılan elmalar ise 7–8 TL bandında alıcı buldu.


🌸 Pink Lady Sezonu Kapatıyor

Bu yıl sezonun yıldızı olan Pink Lady elması, rengi, aroması ve dayanıklılığıyla dikkat çekti. Karaman’ın iklimi ve toprak yapısı, bu özel türe özgün bir tat kazandırıyor. Bayram, bu elmanın Türkiye'nin en nitelikli sofralık elmalarından biri olduğunu söyledi.

❤️ Elmanın Sağlığa Faydaları Saymakla Bitmiyor

Elma yalnızca lezzetiyle değil, sunduğu sağlık yararlarıyla da öne çıkıyor.

🥗 Lif bakımından zengin olan elma, sindirim sistemini destekliyor ve bağırsak hareketlerini düzenliyor.

🛡️ C vitamini ve antioksidan içeriği sayesinde bağışıklığı güçlendiriyor.

💓 Flavonoidlerle kolesterolü dengeliyor ve kalp damar sağlığını koruyor.

🍽️ Düşük kalorisi sayesinde kilo kontrolünü kolaylaştırıyor ve uzun süre tokluk sağlıyor.

👩‍⚕️ Uzmanlardan Tüketim Önerisi

Uzmanlar, elmanın kabuğuyla birlikte tüketilmesini ve yemeden önce iyice yıkanmasını öneriyor.

🧠 Zihinsel fonksiyonları destekleyen antioksidanlar, elmayı beyin sağlığı için de önemli kılıyor.

🦷 Ayrıca, diş yüzeyini temizleyen yapısıyla doğal bir diş fırçası gibi çalışıyor.

💬 Bazı araştırmalar ise elmanın belirli kanser türlerine karşı koruyucu etkiler gösterebileceğini öne sürüyor.

Kaynak: İHA 
📍 Derleyen: Gazeteoku.com Haber Merkezi

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