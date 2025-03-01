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Son dakika Zorlu Holding CEO'su Cem Köksal gözaltına alındı

Son dakika Zorlu Holding Ceo'su Cem Köksal gözaltına alındı. Dün Vestel'in Ceo'suna yazdığı cevapla dikkat çeken Cem Köksal gözaltına alındı.

Son dakika Zorlu Holding CEO'su Cem Köksal gözaltına alındı

Son dakika Zorlu Holding ceo'su Cem Köksal gözaltına alındı. 

Cem Köksal neden gözaltına alındı?

Zorlu Holding ceosu Cem Köksal "İnanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engeleme" suçundan re'sen soruşturma kapamında gözaltına alındığı duyuruldu.

Cem Köksal ne yapmıştı?

Vestel'in ceo'sunun tüm çalışanlara attığı mesaja sert bir dille cevap veren ve Zorlu Holding'in dini günleri kurumsal olarak kullanmasına izin vermeyerek 70 yıllık tarihlerinde Ramazan ayı kutlamasını yer almadığını açıklaması tepkilere neden olmuştu.

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