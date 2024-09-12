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Son Dakika: Narin'in otopsisi sonucu! Narin'i kim, neden, nasıl öldürdü?

Diyarbakır'ın Merkez Bağlar ilçesi Tavşantepe Mahallesi'nde, 8 yaşındaki Narin Güran'ın ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma Türkiye'yi derinden sarsmaya devam ediyor. 21 Ağustos'ta kaybolan Narin’in, 8 Eylül’de Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılmıştı. Bu olayın ardından başlatılan soruşturmada gözaltına alınan 22 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Son Dakika: Narin'in otopsisi sonucu! Narin'i kim, neden, nasıl öldürdü?

Soruşturmanın başlatıldığı günden itibaren Narin Güran'ın ölümüyle ilgili birçok şüpheli gözaltına alındı. Bunlar arasında Narin’in annesi, babası, iki ağabeyi, dört amcası ve amcasının eşi de yer alıyor. Baş şüphelilerden biri olan amca Salim Güran, köy muhtarı olarak görev yaparken Bağlar Kaymakamlığı tarafından görevden uzaklaştırıldı. Ayrıca, Salim Güran’ın avukatı Seda Toğrul davadan çekildiğini açıkladı.

Soruşturmanın kilit isimlerinden biri olan Nevzat B., tutuklu amca Salim Güran tarafından tehdit edildiğini öne sürdü. Nevzat B.'nin ifadesinde, "Salim Güran, bana Arif’in kızını öldürdüğünü ve cesedi yok etmem gerektiğini, aksi takdirde beni ve ailemi öldüreceğini söyledi" şeklinde bir itirafta bulundu. Bu beyanlar, cinayetin aile içi çatışmalardan kaynaklandığı yönündeki iddiaları güçlendirdi.

Narin'i Kim, Neden, Nasıl Öldürdü?

Narin Güran’ın öldürülmesiyle ilgili yürütülen soruşturma birçok karanlık noktayı aydınlatmaya çalışıyor. Savcılık tarafından dile getirilen senaryolar arasında iki büyük iddia öne çıkıyor: yasak ilişki ve aile içi husumet.

İlk iddia, Narin’in annesi Yüksel Güran ile amcası Salim Güran arasında bir yasak ilişki olduğu yönünde. Bu ilişki iddiası, soruşturmanın en dikkat çekici unsurlarından biri. İddiaya göre, Narin yasak ilişkiye tanık oldu ve bu yüzden öldürüldü. Ancak amca Salim Güran, ifadesinde böyle bir ilişkiyi reddetti. Bu konunun netleşmesi için silinen mesajların inceleneceği ve soruşturmanın genişletileceği belirtiliyor.

Narin’in Ağabeyi de Şüpheli

Narin’in abisi Enes Güran da soruşturmada adı geçen şüphelilerden biri. 18 yaşındaki Enes Güran’ın Narin’in kolunda tespit edilen iki ısırık izi nedeniyle gözaltına alındığı bildirildi. Ailenin iddialarına göre, Narin abisinin köpeği taciz ettiğini gördü ve bu olaydan sonra aralarında yaşanan gerilim nedeniyle öldürüldü. Bu teori soruşturmanın derinlemesine incelenen bir diğer önemli noktası.

İntikam Senaryosu: Baba ve Amca Arasındaki Husumet

Cinayetle ilgili bir diğer iddia ise amca Salim Güran’ın, Narin’in babası Arif Güran ile arasında bir husumet olduğu ve bu husumetin cinayete neden olduğu yönünde. İddialara göre, Salim Güran, sosyal medya üzerinden kardeşine "Sana öyle bir acı yaşatacağım ki..." şeklinde tehdit mesajları gönderdi. Bu tehditlerin ardından Narin’in öldürülmüş olması, intikam senaryosunu gündeme taşıdı.

Narin'in Otopsisi Sonucu!

Narin Güran’ın ölüm nedenini tam anlamıyla aydınlatacak otopsi raporunun sonuçları henüz açıklanmadı. İstanbul Adli Tıp Kurumu’na gönderilen dosya, detaylı bir incelemeye tabi tutulacak. Gazeteci İsmail Saymaz’ın yaptığı açıklamaya göre, otopsi ön raporunun 15 gün sonra açıklanacağı belirtildi. Saymaz, cesedin deformasyona uğramış olması nedeniyle ölüm nedeninin belirlenmesinin zaman aldığını ifade etti. Narin’in kaçırıldığı gün hayatını kaybettiği tahmin ediliyor. Olayın netlik kazanması için ceset üzerindeki biyolojik incelemeler ve DNA analizlerinin yapılması bekleniyor.

Gözler Savcılık ve Adli Tıp Kurumunda

Olayın çözülmesi için gözler hem adli makamların yürüteceği soruşturmada hem de otopsi raporunun sonuçlanmasında. Narin’in ölümünün arkasındaki sır perdesi tam anlamıyla aralanmış değil. Ancak soruşturma genişledikçe, cinayetin ardındaki detaylar netleşmeye başlıyor.

Türkiye’yi yasa boğan bu acı olayın aydınlatılması için savcılık, tüm şüphelilerin ifadesini aldı. İfadeler ışığında olayın çözülmesi için titiz bir çalışma yürütülüyor. Kamuoyunun merakla beklediği son gelişmeler, adli sürecin tamamlanmasıyla birlikte netleşecek.

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