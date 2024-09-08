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Son Dakika Narin'in cansız bedeni bulundu! Narin'i kim öldürdü? Katil kim

Son dakia Narin'in cansız bedeni bulundu. Diyarbakır'da kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran 19 gündür aranıyordu. Kötü haberi Ali Yerlikaya duyurdu.

Son Dakika Narin'in cansız bedeni bulundu! Narin'i kim öldürdü? Katil kim

Son dakika Narin Güran'dan kötü haber geldi. 19 gündür aranan Narin Güran'ın cansız bedenine jandarma ekibi ulaştı. İçişleri bakanı Ali Yerlikaya son dakika olarak Narin'in cansız bedenine ulaşıldığını açıkladı.

Son dakika Narin'in cansız bedenine ulaşıldı!

Bakan Yerlikaya "Diyarbakır’ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi’nde kaybolan Narin kızımızın maalesef cansız bedeni Jandarma ekiplerimiz tarafından bulundu. Narin kızımıza Allah’tan rahmet diliyorum. Mekanı cennet olsun. Başımız sağolsun." açıklaması yaptı.

Narin'i kim öldürdü!

Soruşturmanın devam ettiği Narin olayında Narin'i kim öldürdüğü sorusu cevap buluyor. Şu an için tüm oklar Narin'in amcası Salim Güran'ı gösteriyor. Ancak net bilgi gün içerisinde yapılacağı bekleniyor.

Narin'in katili amca Salim Güran mı?

Diyarbakır'da 19 gündür aranan Narin Güran'ın süren soruşturmasında Jandarma ekipleri 21 Ağustostan bu yana tüm Türkiye'nin gözünün kulağı burada olduğu haberi verdi. Biran önce bulunması için her türlü çaba sarfedilen Narin'in katili amcası Salim Güran mı olacak yoksa olayda başka bir detay mı var bekleyip göreceğiz. Narin'in DNA'sının da bulunduğu amca Salim Güran'ın aracı ilk bulgu jandarma da saatlerce sorgulandı ve bunun üzerine Narin'in cansız bedenine ulaşıldı. Bu nedenle oklar amcayı gösteriyor.

Narin nerede, nasıl bulundu?

19 gündür aranan Narin Güran'ın cansız bedeni köye 3 km mesafedeki dere yatağında bir çuval içinde bulundu.

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