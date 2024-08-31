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Son Dakika Narin amcasının evinde ölü mü bulundu? Kayıp Narin Güran abisi gelişmesi

Son dakika Narin amcasının evinde bulundu mu? Narig Nüran olayında yeni gelişmeler var mı? İşte Narin son dakika gelişmeleri.

Son Dakika Narin amcasının evinde ölü mü bulundu? Kayıp Narin Güran abisi gelişmesi

Son dakika Narin Güran bulundu mu? Kayıp Narin için sabah saatlerinden itibaren amcasının evinde bulundu, Narin Güran amcasının evinde ölü bulundu gibi haberler yapılmaktadır. Gazete oku olarak Narin olayının son gelişmelerini aktarıyoruz.

Son dakika Narin'in amcası Salim Güran gözaltına alındı!

Narin'in amcası olan Tavşantepe Mahallesi Muhtarı Salim Güran gözaltına alındı.

Son dakika Narin bulundu mu?

Son dakika olarak verilen haberlerde, Narin'in bulunduğu haberleri gerçeği yansıtıyor. Narin'in amcasının evinde ölü bulunduğu haberleri de gerçeği yansıtmıyor. Narin henüz bulunmadı.

Yayın yasağı kararı olan Narin haberleri, sabah saatleri itibariyle bir kaç ismi belli olmayan sosyal medya hesaplarının" Narin ölü olarak bulundu, Narin amcasının yanında bulundu" gibi gerçek olmayan haber paylaşılarak Narin'in bulunduğu yayıldı. Ancak henüz Narin bulunmadı ve bu haberler gerçeği yansıtmıyor.

Yeni görüntüler geldi!

Kayıp Narin Güran'ın "17:40'ta amcanının evine gittiği ve 18:40 sularınd da köyün içinde çeşmenin yakınlarında olduğu tespit edildi" denilmişti. Bu sebeple şu an için amcasının evinde ölü bulundu haberleri servis edildi.

21 Ağustos tarihinden beri kayıp olan Narin Güran, 

son görüntülerinde 15.15'te arkadaşlarıyla yürüdüğü ve ardından ayrılarak evine doğru yola çıktığı biliniyordu. Arama çalışmaların da terliklerin Narin'e ait çıkmadığı açıklanmıştı.

Narin'in abisi E.g. ısırık izi de çıkmadı!

Olayda en son narin'in ağabeyi E.G.'nin ellerinde ısırık izleri de Narin'e ait çıkmaması sonrası Narin haberlerine erişim engeli de gelmişti.

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