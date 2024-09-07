GAZETE MANŞETLERİ HABER YAZARLAR 530 978 82 57
SON DAKİKA
SON DAKİKA Haberin devamı.
Anasayfa / Türkiye /

Son dakika Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Ünlü'ye saldırı!

Son dakika Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü'ye saldırı gerçekleşti.

Son dakika Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Ünlü'ye saldırı!

Son dakika Cübbeli Ahmet hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü ikitelli'de saldırıya uğradı.

Son dakika Cübbeli Ahmet'e saldırı!

Cübbeli Ahmet hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, İkitelli'de saldırıya uğradı.

Bir dernekte sohbet yaptıktan sonra çıkışta dua isteyen cemaat mensupları sonrası karanlıkta biri tarafından önce küfür, ardından darp teşebbüsü oldu.

Cübbeli Ahmet hoca olarak bilinen Ahmet Ünlü'nün boğazını da sıkan saldırgan, korumalar tarafından acil müdahele ile etkisiz hale getirildi.

Olay yerinden Cübbeli Ahmet hoca son anda darptan kurtarıldı. Hazır bulunan polis ekipleri şahsı tutukladı ve soruşturma başlatıldı.

Cübbeli Ahmet'e saldırı görüntüleri kısa süre sonra kamuoyu ile paylaşılacak.

ÇOK OKUNAN HABERLER
Narin'i öldüren aile fertlerinden biri! Abi, anne, baba, amca son dakika gelişmesi Narin'i öldüren aile fertlerinden biri! Abi, anne, baba, amca son dakika gelişmesi
Son Dakika Narin'in cansız bedeni bulundu! Narin'i kim öldürdü? Katil kim Son Dakika Narin'in cansız bedeni bulundu! Narin'i kim öldürdü? Katil kim
Emekli Maaşlarına EK ÖDEME Yapıldı! En Düşük 10.000 TL O bankalar tarafından hesaplara yatırıldı! Emekli Maaşlarına EK ÖDEME Yapıldı! En Düşük 10.000 TL O bankalar tarafından hesaplara yatırıldı!
IBAN numaralarına 8 bin 777 TL yatacak: Bu hafta başvuru yapan emekliler alabilecek IBAN numaralarına 8 bin 777 TL yatacak: Bu hafta başvuru yapan emekliler alabilecek
TBMM ONAYINDAN Geçen Yeni Karar! Emeklilere Ek Ödeme Verileceği Açıklandı! 7000 TL ödeme verilecek! TBMM ONAYINDAN Geçen Yeni Karar! Emeklilere Ek Ödeme Verileceği Açıklandı! 7000 TL ödeme verilecek!
PTT Duyurdu! TC kimlik numaranızın son hanesine göre 100.000 TL ödenecek PTT Duyurdu! TC kimlik numaranızın son hanesine göre 100.000 TL ödenecek
SON HABERLER
AKBANK AÇIKLADI! Bankada Hesabı Olanlara 450.000 TL Yatırılacak! AKBANK AÇIKLADI! Bankada Hesabı Olanlara 450.000 TL Yatırılacak!
50.000 TL borcu olanları sevindirecek haber geldi! Devlet desteği ile borçlarınız bitecek! 50.000 TL borcu olanları sevindirecek haber geldi! Devlet desteği ile borçlarınız bitecek!
İhtiyaç kredisi kullanacak olanlara Yüksek Limitli kredi başladı! Düşük faizli krediler rekor başvuru alıyor! İhtiyaç kredisi kullanacak olanlara Yüksek Limitli kredi başladı! Düşük faizli krediler rekor başvuru alıyor!
Emekliler PAZARTESİ Hesaplarını Kontrol Etsin: Nakit Para Yatacak Emekliler PAZARTESİ Hesaplarını Kontrol Etsin: Nakit Para Yatacak
Ziraat bankası bankkart olanlar 5 bin TL ödemeleri hesaplarına yükleyecek! Ziraat bankası bankkart olanlar 5 bin TL ödemeleri hesaplarına yükleyecek!
PTT Duyurdu! TC kimlik numaranızın son hanesine göre 100.000 TL ödenecek PTT Duyurdu! TC kimlik numaranızın son hanesine göre 100.000 TL ödenecek
Emekli Maaşlarına EK ÖDEME Yapıldı! En Düşük 10.000 TL O bankalar tarafından hesaplara yatırıldı! Emekli Maaşlarına EK ÖDEME Yapıldı! En Düşük 10.000 TL O bankalar tarafından hesaplara yatırıldı!
15 milyon emekliye ek ödeme! Cumhurbaşkanı açıkladı! 10 bin TL ödenecek 15 milyon emekliye ek ödeme! Cumhurbaşkanı açıkladı! 10 bin TL ödenecek