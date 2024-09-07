Son dakika Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Ünlü'ye saldırı!

Son dakika Cübbeli Ahmet hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü ikitelli'de saldırıya uğradı.

Son dakika Cübbeli Ahmet'e saldırı!

Cübbeli Ahmet hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, İkitelli'de saldırıya uğradı.

Bir dernekte sohbet yaptıktan sonra çıkışta dua isteyen cemaat mensupları sonrası karanlıkta biri tarafından önce küfür, ardından darp teşebbüsü oldu.

Cübbeli Ahmet hoca olarak bilinen Ahmet Ünlü'nün boğazını da sıkan saldırgan, korumalar tarafından acil müdahele ile etkisiz hale getirildi.

Olay yerinden Cübbeli Ahmet hoca son anda darptan kurtarıldı. Hazır bulunan polis ekipleri şahsı tutukladı ve soruşturma başlatıldı.

Cübbeli Ahmet'e saldırı görüntüleri kısa süre sonra kamuoyu ile paylaşılacak.