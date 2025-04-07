Son anket sonucu geldi; Erdoğan 3 adayla yarıştı! İşte çıkan sonuç

CHP kurultayıyla birlikte partideki yenilenme rüzgarı estirilirken, kamuoyunun nabzını tutan Mart 2025 tarihli Asal Araştırma anketi, seçmenin eğilimlerini ve gelecekteki olası senaryoları gözler önüne serdi. Türkiye genelinde yapılan araştırmada, vatandaşlara doğrudan “Bu pazar seçim olsa Cumhurbaşkanı olarak kimi görmek istersiniz?” sorusu yöneltildi. Anketin sonuçları, yalnızca siyasi dengeleri değil, seçmenin beklenti ve yönelimlerini de yeniden gündeme taşıdı.

Erdoğan Hâlâ Zirvede: %31,2 ile Yarışı Önde Götürüyor

AK Parti Genel Başkanı ve mevcut Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mart ayı anketinde yine ipi göğüsleyen isim oldu. Katılımcıların %31,2’si tercihini Erdoğan’dan yana kullanırken, bu oran mevcut siyasi atmosferde onun hâlâ güçlü bir tabana sahip olduğunu gösteriyor. 20 yılı aşkın süredir Türkiye siyasetinin merkezinde yer alan Erdoğan, ekonomik zorluklar, dış politik gerilimler ve iç siyasetteki kırılmalara rağmen, önemli bir seçmen kitlesi nezdinde hâlâ lider konumda.

Yavaş ve İmamoğlu Arasındaki Yarış Kızışıyor

Anketin en dikkat çekici tarafı, muhalefetin iki güçlü ismi arasında geçen yakın yarış oldu. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, %25,5’lik oranla Erdoğan’ın ardından ikinci sırada yer aldı. Onu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu %22,0 ile takip etti. Her iki isim de CHP tabanında ve muhalif seçmenler arasında önemli bir sempatiye sahip. Ancak oranlara bakıldığında, muhalefetin Erdoğan karşısında henüz ortak bir zeminde buluşamadığı ve seçmen nezdinde net bir aday profili oluşturamadığı gözlemleniyor.

Özgür Özel Şimdilik Geri Planda: %4,3 ile Düşük Destek

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, anketin sürpriz sonuçlarından biri olarak düşük destek oranıyla dikkat çekti. Katılımcıların yalnızca %4,3’ü Özel’i Cumhurbaşkanı olarak görmek istiyor. Bu oran, CHP liderliğine yeni gelen bir isim için dikkatle analiz edilmesi gereken bir tablo sunuyor. Özel'in parti içinde kurumsallaşma ve kadro değişikliği çabaları sürerken, halk nezdindeki algısı ve siyasi ağırlığı henüz beklenen düzeyde değil.

Kararsızlar ve “Hiçbiri” Diyenlerin Artışı Seçim Stratejilerine Yön Verebilir

Anketteki bir diğer dikkat çekici detay ise %11,8’lik “Fikrim yok/Cevap yok/Hiçbiri” cevabının oranı. Bu oran, Türkiye'de kararsız ve mevcut siyasi aktörlerden memnun olmayan bir seçmen kitlesinin büyüdüğüne işaret ediyor. Siyasal analizciler bu grubu “belirleyici unsur” olarak tanımlıyor. Zira seçim atmosferine girildikçe, bu kitlenin yönelimi sonucu ciddi anlamda etkileyebilir.

CHP’nin Cumhurbaşkanı Adayı Kim Olmalı? Halkın Tercihi Netleşiyor mu?

Asal Araştırma’nın bir diğer sorusu ise CHP seçmenlerinin zihin dünyasına ışık tuttu: “Sizce CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı kim olmalı?” Katılımcıların %29,2’si Mansur Yavaş’ı işaret ederken, %27,0’lik bir kesim tercihini Ekrem İmamoğlu’ndan yana kullandı. Bu tablo, CHP seçmeninin iki büyükşehir belediye başkanından birini cumhurbaşkanlığı için en uygun aday olarak gördüğünü gösteriyor. Özgür Özel ise bu soruda da yalnızca %7,5 destek alarak, parti lideri olmasına rağmen adaylık yarışında geri sıralarda kaldı.

Kaynak: https://www.asalarastirma.com/