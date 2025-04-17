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ŞOK markette damping; Ne alırsan 50 TL!

ŞOK, 17 Nisan 2025 tarihli aktüel ürün kataloğunu resmi olarak duyurdu. Kampanyada bu hafta hem günlük temel ihtiyaçlar hem de yaz sezonuna özel ürünler öne çıkıyor.

ŞOK markette damping; Ne alırsan 50 TL!

“Ne alırsan 50 TL” kampanyası, bütçe dostu alışveriş yapmak isteyen vatandaşların yüzünü güldürecek. İşte ŞOK Market'in bu haftaki sürprizlerle dolu indirim listesi… 👇

🛍️ “Ne Alırsan 50 TL” Kampanyasıyla Şok Etkisi

Bu haftaya özel ŞOK markette, çeşitli ürünler sadece 50 TL! Kampanyaya dahil olan ürünler arasında kullan-at piknik örtüsü, minder ve borcam taşıma kapları gibi pratik ve sezonluk ürünler yer alıyor. Fiyat-performans açısından cazip olan bu ürünler, sınırlı stoklarla raflarda olacak.


🔦 Teknoloji ve Kamp Ürünlerinde Büyük Fırsatlar

Sıcak havaların gelmesiyle birlikte kamp ürünleri de ilgi odağı oldu. İşte bu hafta ŞOK markette öne çıkan kamp ve teknoloji ürünleri:

Kreuzer Hando Şarjlı LED El Feneri: 399 TL

Mikado Cube LED Işıklı Hoparlör: 499 TL

Ledolet Mantar Masa Lambası: 249 TL

Desenli Pompalı Termos: 299 TL

Katlanır Piknik Seti: 399 TL

1 Litre Termos: 149 TL

2 Katlı Piknik Seti: 279 TL

XL Kamp Sandalyesi: 699 TL

🚴‍♂️ Çocuklara Özel Bisiklet Fırsatları

Ailelerin yaz planlarına destek olacak indirimlerden biri de bisikletler. Özellikle çocuklara hitap eden modellerde dikkat çeken fırsatlar var:

Kidzy 16 Jant Çocuk Bisikleti: 3.250 TL

Kidzy 20 Jant Çocuk Bisikleti: 3.250 TL

🧺 Plaj ve Tatil Ürünleri Şimdiden Raflarda

Tatile hazırlıklar ŞOK’ta başlıyor. Plaj çantalarından peştemallere kadar birçok ürün uygun fiyatla satışta. Üstelik desen ve renk seçenekleriyle yaz modasına da ayak uyduruyorlar:

Jakarlı Plaj Havlusu: 149 TL

File Plaj Çantası / Jüt Çanta / Dijital Baskılı Çanta: 159 TL - 229 TL

Viskon ve Pamuk Peştemal: 139 TL - 169 TL

🔗 KAYNAK: Daha fazla detay için ŞOK Market Resmi Web Sitesi üzerinden haftalık kataloğa ulaşabilirsiniz.

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