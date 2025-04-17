ŞOK markette damping; Ne alırsan 50 TL!

“Ne alırsan 50 TL” kampanyası, bütçe dostu alışveriş yapmak isteyen vatandaşların yüzünü güldürecek. İşte ŞOK Market'in bu haftaki sürprizlerle dolu indirim listesi… 👇
🛍️ “Ne Alırsan 50 TL” Kampanyasıyla Şok Etkisi
Bu haftaya özel ŞOK markette, çeşitli ürünler sadece 50 TL! Kampanyaya dahil olan ürünler arasında kullan-at piknik örtüsü, minder ve borcam taşıma kapları gibi pratik ve sezonluk ürünler yer alıyor. Fiyat-performans açısından cazip olan bu ürünler, sınırlı stoklarla raflarda olacak.
🔦 Teknoloji ve Kamp Ürünlerinde Büyük Fırsatlar
Sıcak havaların gelmesiyle birlikte kamp ürünleri de ilgi odağı oldu. İşte bu hafta ŞOK markette öne çıkan kamp ve teknoloji ürünleri:
Kreuzer Hando Şarjlı LED El Feneri: 399 TL
Mikado Cube LED Işıklı Hoparlör: 499 TL
Ledolet Mantar Masa Lambası: 249 TL
Desenli Pompalı Termos: 299 TL
Katlanır Piknik Seti: 399 TL
1 Litre Termos: 149 TL
2 Katlı Piknik Seti: 279 TL
XL Kamp Sandalyesi: 699 TL
🚴♂️ Çocuklara Özel Bisiklet Fırsatları
Ailelerin yaz planlarına destek olacak indirimlerden biri de bisikletler. Özellikle çocuklara hitap eden modellerde dikkat çeken fırsatlar var:
Kidzy 16 Jant Çocuk Bisikleti: 3.250 TL
Kidzy 20 Jant Çocuk Bisikleti: 3.250 TL
🧺 Plaj ve Tatil Ürünleri Şimdiden Raflarda
Tatile hazırlıklar ŞOK’ta başlıyor. Plaj çantalarından peştemallere kadar birçok ürün uygun fiyatla satışta. Üstelik desen ve renk seçenekleriyle yaz modasına da ayak uyduruyorlar:
Jakarlı Plaj Havlusu: 149 TL
File Plaj Çantası / Jüt Çanta / Dijital Baskılı Çanta: 159 TL - 229 TL
Viskon ve Pamuk Peştemal: 139 TL - 169 TL
🔗 KAYNAK: Daha fazla detay için ŞOK Market Resmi Web Sitesi üzerinden haftalık kataloğa ulaşabilirsiniz.