ŞOK markette damping; Ne alırsan 50 TL!

“Ne alırsan 50 TL” kampanyası, bütçe dostu alışveriş yapmak isteyen vatandaşların yüzünü güldürecek. İşte ŞOK Market'in bu haftaki sürprizlerle dolu indirim listesi… 👇

🛍️ “Ne Alırsan 50 TL” Kampanyasıyla Şok Etkisi

Bu haftaya özel ŞOK markette, çeşitli ürünler sadece 50 TL! Kampanyaya dahil olan ürünler arasında kullan-at piknik örtüsü, minder ve borcam taşıma kapları gibi pratik ve sezonluk ürünler yer alıyor. Fiyat-performans açısından cazip olan bu ürünler, sınırlı stoklarla raflarda olacak.



🔦 Teknoloji ve Kamp Ürünlerinde Büyük Fırsatlar

Sıcak havaların gelmesiyle birlikte kamp ürünleri de ilgi odağı oldu. İşte bu hafta ŞOK markette öne çıkan kamp ve teknoloji ürünleri:

Kreuzer Hando Şarjlı LED El Feneri: 399 TL

Mikado Cube LED Işıklı Hoparlör: 499 TL

Ledolet Mantar Masa Lambası: 249 TL

Desenli Pompalı Termos: 299 TL

Katlanır Piknik Seti: 399 TL

1 Litre Termos: 149 TL

2 Katlı Piknik Seti: 279 TL

XL Kamp Sandalyesi: 699 TL

🚴‍♂️ Çocuklara Özel Bisiklet Fırsatları

Ailelerin yaz planlarına destek olacak indirimlerden biri de bisikletler. Özellikle çocuklara hitap eden modellerde dikkat çeken fırsatlar var:

Kidzy 16 Jant Çocuk Bisikleti: 3.250 TL

Kidzy 20 Jant Çocuk Bisikleti: 3.250 TL





🧺 Plaj ve Tatil Ürünleri Şimdiden Raflarda

Tatile hazırlıklar ŞOK’ta başlıyor. Plaj çantalarından peştemallere kadar birçok ürün uygun fiyatla satışta. Üstelik desen ve renk seçenekleriyle yaz modasına da ayak uyduruyorlar:

Jakarlı Plaj Havlusu: 149 TL

File Plaj Çantası / Jüt Çanta / Dijital Baskılı Çanta: 159 TL - 229 TL

Viskon ve Pamuk Peştemal: 139 TL - 169 TL

🔗 KAYNAK: Daha fazla detay için ŞOK Market Resmi Web Sitesi üzerinden haftalık kataloğa ulaşabilirsiniz.