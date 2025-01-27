ŞOK markete 4.699 TL'ye Samsung fırın geldi; 28 Ocak 2025 ŞOK kataloğu

ŞOK, her bütçeye uygun fırsatlar sunuyor. ŞOK, bu hafta hangi ürünleri indirimli fiyatlarla tüketicilere sunuyor? İşte detaylar:

ŞOK Market'te Bu Hafta Öne Çıkan Ürünler

Jakarlı Koltuk Örtüsü: 199 TL

Klimalı Yastık: 199 TL

Silikon Micro Yastık: 99,95 TL

Tek Kişilik Mikrofiber Yorgan: 349 TL

Çift Kişilik Mikrofiber Yorgan: 399 TL

Sinbo Abajur: 179 TL

3 Katlı Işıklı Raf: 549 TL

2'li Sensörlü Işık: 189 TL

3'lü Ledolet Ampul: 79,95 TL

Sevimli Hayvanlar: 49,95 TL

Monster Jip Açık Kasa: 169 TL

Sevimli Kız/Erkek Gitarlı Figür: 49,95 TL

Luvlie Şık Elbiseli Bebekler: 199 TL

Kuaför Seti: 499 TL

Metal Spor Araçlar: 89,95 TL

Oyuncak Karavan Seti: 249 TL

Uçak Evim: 349 TL

Askeri Uçak: 349 TL

Melisa Makyaj Masası Kartela: 199 TL

25 TL Üzeri Alışveriş Fırsatları

500 ml Palmolive Duş Jeli Çeşitleri: 90 TL

4x75 gram Superfresh Ton Balığı: 119 TL

75 gram Tchibo Gold Selection Çözünebilir Kahve: 75 TL

750 ml Cif Power&Shine Sprey Banyo/Mutfak: 65 TL

3x70 adet Sleepy Extra Islak Havlu: 70 TL

ŞOK Market, her hafta tüketicilerine farklı kategorilerdeki ürünlerde avantajlı fiyatlarla alışveriş yapma fırsatı sunmaya devam ediyor. Bu hafta da, özellikle ev dekorasyonu ve kişisel bakım ürünlerinde dikkat çeken fırsatlar mevcut.

Kaynak: Gazeteoku.com