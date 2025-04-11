ŞOK İDDİA: Mattia Ahmet Minguzzi olayı nasıl oldu?

Yaklaşık beş saat süren ve sanıkların çocuk yaşta olması sebebiyle kapalı olarak yapılan duruşmada, eksiklerin giderilmesi ve bir tanığın daha dinlenmesi amacıyla duruşmanın 8 Mayıs’a ertelendi.

Duruşma ve Yargılama Süreci

Kapalı Duruşma:

Mahkeme, sanıkların çocukluk halleri nedeniyle duruşmayı kapalı yaparak, olayın detaylarının gizliliğini koruma altına aldı. Bu durum, özellikle mağdur ailenin ve kamuoyunun merakını artırdı.

Tutukluluk ve Tanık İfadeleri:

Sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verilirken, bazı tanıkların zorla getirilmesine ilişkin karar da alındı. Hukuki sürecin şeffaf ve adil işlemesi için adım adım ilerleme kararı verildi. Mahkeme, duruşmada eksikliklerin giderilmesi ve bir tanığın daha dinlenmesi amacıyla duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

Minguzzi Ailesine Destek ve Güvenlik Tedbirleri

Aile Yanıtı ve Hukuki Adımlar:

Minguzzi ailesi, adliye avlusunda yüzlerce kişinin desteğine kavuşurken; sosyal medyadan gelen ölüm tehditleri nedeniyle yoğun güvenlik önlemleri uygulanması gerektiğini belirtti. Ailenin vekili Dr. Rezan Epözdemir, ayrıca mağdur aileye yönelik tehditler nedeniyle hukuki süreç başlatıldığını ifade etti.

Güvenlik Önlemleri:

Olayın ardından, Minguzzi ailesine yönelik tehditler ve mezara yapılan saldırı, güvenlik birimlerini harekete geçirdi. Ailenin yaşadığı mağduriyetin boyutunun artması, emniyet birimlerinin ilgili bölgeyi titizlikle incelemesini sağladı.

Olayın Ayrıntıları ve Son Gelişmeler

Saldırının Gelişimi:

24 Ocak’ta, Ahmet Mattia Minguzzi, arkadaşlarıyla birlikte pazar ziyareti sırasında meydana gelen tartışma sonucunda saldırıya uğradı. İlk tartışmanın ardından, pazar tezgahından alınan bir bıçakla üç kez bıçaklanırken, saldırganlardan birinin yerde yatan Minguzzi’ye tekme atması olayın vahametini gözler önüne serdi.

Güvenlik kamerası kayıtları ve sosyal medyada yayılan görüntüler, yaşanan trajediyi belgeledi.

Adli ve Toplumsal Tepki:

Minguzzi’nin cenaze töreni ve ailenin Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi’nde görüştüğü gelişmeler, olayın toplumsal yankısını güçlendirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’un katıldığı görüşmede, benzer elim olayların tekrarlanmaması için kalıcı çözümler geliştirilmesi gerektiği vurgulandı.

Sosyal Medya ve İnternet Dünyası:

Olay sonrasında, içişleri bakanının X (eski adıyla Twitter) hesabından yapılan açıklamada, aileye ve failleri öven paylaşımlar nedeniyle gözaltına alınan beş kişinin varlığı gündeme geldi. Özellikle, sanıklar arasında çocukların bulunması ve sosyal medyada yayılan tehdit içerikli paylaşımlar, hukuki ve toplumsal tartışmaları derinleştirdi.

Kaynak: Gazeteoku-Haber Merkezi