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Skoda yaptı yapacağını; 16.667 TL takstile veriyor

Otomotiv sektöründe rekabet bahar aylarıyla birlikte yeniden hız kazandı. Markalar birbiri ardına kampanyalarını duyururken, Skoda da iddialı bir kampanyayla öne çıktı.

Skoda yaptı yapacağını; 16.667 TL takstile veriyor

Kamiq modeli için duyurulan faizsiz kredi imkânı, araç sahibi olmak isteyenleri harekete geçirdi.

Skoda’dan Faizsiz Finansman Atağı

Skoda’nın resmi duyurusuna göre, 5 Nisan 2025 itibarıyla geçerli olan kampanya kapsamında, Kamiq modeline özel olarak 200 bin TL’ye kadar 12 ay vadeli ve yüzde 0 faizli kredi imkânı sunuluyor. Kampanya, yalnızca sınırlı stoklar ve belirli versiyonlar için geçerli.

Aylık taksit tutarları ortalama 16.667 TL seviyesinde gerçekleşiyor. Ancak uzmanlar, bu tutarın aracın toplam fiyatının yalnızca bir kısmını karşıladığını hatırlatıyor. Yani, faizsiz kredi fırsatı bütçe açısından destekleyici olsa da, kalan tutarın farklı finansman yöntemleriyle karşılanması gerekiyor.

Kampanya Sadece Kamiq İçin Geçerli

Kampanyanın sadece Kamiq modeli ile sınırlı tutulması dikkat çekiyor. Karoq ve Kodiaq modelleri için şu an aktif bir kampanya bulunmuyor. Bununla birlikte, diğer modellerde de benzer faizsiz kredi fırsatları sunuluyor:

Fabia modeli: 150 bin TL’ye kadar, 12 ay vadeli, yüzde 0 faiz

Octavia modeli: 200 bin TL’ye kadar, 12 ay vadeli, yüzde 0 faiz

Skoda’nın SUV segmentinde sunduğu fiyatlar ise şu şekilde:

Kamiq

Elit 1.0 TSI 115 PS DSG: 1.799.900 TL
Premium 1.0 TSI 115 PS DSG: 2.019.900 TL
Premium 1.5 TSI 150 PS DSG: 2.119.900 TL
Monte Carlo 1.5 TSI 150 PS DSG: 2.289.900 TL

Karok

Premium 1.5 TSI 150 PS DSG: 2.384.400 TL
Prestij 1.5 TSI 150 PS DSG: 2.784.900 TL
Sportline 1.5 TSI 150 PS DSG: 2.884.900 TL

Kodiaq

Premium 1.5 TSI mHEV 150 PS DSG: 2.899.900 TL
Prestij 1.5 TSI mHEV 150 PS DSG: 3.419.900 TL
Sportline 1.5 TSI mHEV 150 PS DSG: 3.519.900 TL
Prestige 2.0 TDI SCR 193 PS DSG 4x4: 5.149.900 TL
Sportline 2.0 TDI SCR 193 PS DSG 4x4: 5.349.900 TL
RS 2.0 TSI 265 PS DSG 4x4: 5.699.900 TL

Kaynak: https://www.skoda.com.tr/kampanyalar/satis-kampanyalari/2025

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