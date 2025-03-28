Skoda, Volkswagen'e nazire yaptı; Daha ucuza satıyor

Şirket, tüm modellerinde 2025 fiyatlarını uygun tutarak, rakip otomobil markalarına kıyasla daha cazip seçenekler sunmayı hedefliyor. Özellikle Volkswagen Golf’e alternatif olarak konumlandırılan Skoda Scala, malzeme kalitesi ve işlevselliği göz önünde bulundurulduğunda mantıklı bir tercih olarak öne çıkıyor.

Skoda Scala’nın Özellikleri

Skoda Scala, tasarım ve teknolojik altyapısı ile dikkat çekiyor. Üst segment donanım paketleriyle de karşılaştırılabilecek özellikler sunan model, temel donanım seviyesinde 1.0 litrelik benzinli motor (115 PS) ve DSG şanzıman seçeneği ile öne çıkarken, farklı versiyonlarda sunulan 1.5 litrelik motorlu seçenekler de bulunmaktadır. Bu durum, aracın hem günlük şehir içi kullanımda hem de uzun yolculuklarda rahatlıkla tercih edilebilmesine olanak tanıyor.

Güncel Fiyat Listesi

Skoda Scala’nın Mart ayı güncel fiyat listesinde yer alan versiyonlar ve fiyatlar şu şekilde:

Elite 1.0 TSI 115 PS DSG

2024 Model Fiyatı: 1.563.600 TL

2025 Model Fiyatı: 1.609.900 TL

Premium 1.0 TSI 115 PS DSG

2024 Model Fiyatı: 1.753.600 TL

2025 Model Fiyatı: 1.829.900 TL

Premium 1.5 TSI 150 PS DSG

2024 Model Fiyatı: 1.824.100 TL

2025 Model Fiyatı: 1.929.900 TL

Monte Carlo 1.5 TSI 150 PS DSG

2024 Model Fiyatı: 1.994.100 TL

2025 Model Fiyatı: 2.099.900 TL

Skoda, uygun fiyat politikası ve cazip kampanyalarıyla dikkat çekmeye devam ediyor. Özellikle Skoda Scala modeli, Volkswagen Golf gibi rakiplerine kıyasla neredeyse yarı yarıya düşük fiyat avantajı sunmasıyla öne çıkıyor. Ayrıca, 2024 modellerinde liste fiyatı üzerinden yapılan 100 bin TL’yi aşan indirimler de alıcılar için önemli bir tercih sebebi olarak değerlendiriliyor.

Kaynak: https://www.skoda.com.tr/fiyat-listesi