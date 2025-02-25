GAZETE MANŞETLERİ HABER YAZARLAR 530 978 82 57
Anasayfa / Türkiye /

Skoda Elroq Türkiye pazarında; %10 ÖTV müjdesi! SUV'da yeni tercih

Skoda'nın merakla beklenen elektrikli SUV modeli Elroq, Mayıs ayında Türkiye pazarına giriş yapmaya hazırlanıyor.

Skoda Elroq Türkiye pazarında; %10 ÖTV müjdesi! SUV'da yeni tercih

%10’luk ÖTV dilimine girecek versiyonuyla dikkat çeken Elroq, elektrikli otomobil pazarındaki rekabeti daha da kızıştıracak.

Elroq'un Türkiye Fiyatı ve Özellikleri

Edindiğimiz bilgilere göre, Skoda Elroq'un Türkiye'de satışa sunulacak versiyonu, 1 milyon 600 bin ila 1 milyon 800 bin TL arasında bir fiyat etiketine sahip olacak. Bu fiyat aralığı, Elroq'u Türkiye'deki elektrikli SUV segmentinde önemli bir oyuncu haline getirecek.

Elroq Hakkında Bilmeniz Gerekenler

Tasarım: Elroq, Skoda'nın yeni "Modern Solid" tasarım dilini yansıtıyor. Keskin hatları, LED Matrix farları ve aerodinamik yapısıyla dikkat çekiyor.

Boyutlar: Kompakt boyutlarıyla şehir içi kullanım için ideal olan Elroq, aynı zamanda geniş iç hacmi ve bagaj kapasitesiyle de öne çıkıyor.

Motor ve Batarya: Elroq'un motor ve batarya seçenekleri henüz netlik kazanmış değil. Ancak, farklı menzil ve performans seçenekleri sunması bekleniyor.

Teknoloji: Elroq, Skoda'nın en son teknolojik özelliklerini barındırıyor. Geniş dokunmatik ekran, dijital gösterge paneli, gelişmiş sürüş asistan sistemleri ve akıllı telefon entegrasyonu gibi özellikler sunması öngörülüyor.

Rakipleri: Elroq, Türkiye'de Renault Megane E-Tech, MG ZS EV, ve Hyundai Kona Electric gibi elektrikli SUV modelleriyle rekabet edecek.

Skoda Elroq'un Türkiye pazarında büyük ilgi görmesi bekleniyor. Özellikle uygun fiyatı, şık tasarımı ve teknolojik özellikleriyle dikkat çeken Elroq'un, elektrikli otomobil satışlarını artırması öngörülüyor.

Skoda'nın Türkiye Hedefleri

Skoda, Elroq modeliyle birlikte Türkiye'deki elektrikli otomobil pazarında daha da büyümeyi hedefliyor. Şirket, önümüzdeki dönemde Türkiye'ye daha fazla elektrikli model getirmeyi planlıyor.

Skoda Elroq'un Türkiye'ye gelişi, elektrikli otomobil pazarındaki rekabeti artıracak ve tüketicilere daha fazla seçenek sunacak. Uygun fiyatı, şık tasarımı ve teknolojik özellikleriyle dikkat çeken Elroq'un, Türkiye'de büyük ilgi görmesi bekleniyor.

Kaynak: gazeteoku.com

ÇOK OKUNAN HABERLER
BİM'den müşterileri coşturacak indirim; Zeytinyağı 157,50 TL, ton balığı 72,50 TL BİM'den müşterileri coşturacak indirim; Zeytinyağı 157,50 TL, ton balığı 72,50 TL
Emekli maaşı alanlara ek promosyon; Bankalar ödeme yapacak! Emekli maaşı alanlara ek promosyon; Bankalar ödeme yapacak!
Bu markaları sakın almayın; Ayrana o maddeyi karıştırmışlar Bu markaları sakın almayın; Ayrana o maddeyi karıştırmışlar
SGK açıkladı: 3600 günle kimler emekli olabilir? İşte detaylar! SGK açıkladı: 3600 günle kimler emekli olabilir? İşte detaylar!
Taşıt kredisi faizleri silbaştan; İNG, Garanti BBVA, İş Bankası 250.000 TL taşıt kredisi taksitleri! Taşıt kredisi faizleri silbaştan; İNG, Garanti BBVA, İş Bankası 250.000 TL taşıt kredisi taksitleri!
Esnek çalışma modeli müjdesi; Mesai saati kısalıyor Esnek çalışma modeli müjdesi; Mesai saati kısalıyor
SON HABERLER
Son 3 gün! Koşulsuz 5.000 TL verilecek; Geri ödemesi yok Son 3 gün! Koşulsuz 5.000 TL verilecek; Geri ödemesi yok
Emekli maaşı alanlara ek promosyon; Bankalar ödeme yapacak! Emekli maaşı alanlara ek promosyon; Bankalar ödeme yapacak!
Dacia'dan 504,444 TL'lik SUV teklifi! Dacia'dan 504,444 TL'lik SUV teklifi!
Skoda Elroq Türkiye pazarında; %10 ÖTV müjdesi! SUV'da yeni tercih Skoda Elroq Türkiye pazarında; %10 ÖTV müjdesi! SUV'da yeni tercih
Jose Mourinho'ya tarihi ceza; UEFA affetmedi Jose Mourinho'ya tarihi ceza; UEFA affetmedi
İnşaat demiri ton fiyatına zam geldi! İşte yeni demir fiyatları İnşaat demiri ton fiyatına zam geldi! İşte yeni demir fiyatları
Emekli maaşınızı yükseltin: Bu adımları izleyerek daha fazla aylık alın! Emekli maaşınızı yükseltin: Bu adımları izleyerek daha fazla aylık alın!
SGK açıkladı: 3600 günle kimler emekli olabilir? İşte detaylar! SGK açıkladı: 3600 günle kimler emekli olabilir? İşte detaylar!