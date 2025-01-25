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Skandal patladı; Ünlü çikolata markası market raflarından kaldırıldı

Almanya'nın Köln kentinde önemli bir gelişme yaşandı.

Skandal patladı; Ünlü çikolata markası market raflarından kaldırıldı

Aldi Süd market zinciri tarafından "Alyan El Yapımı Dubai Çikolatası" adıyla satılan çikolata markasının satışına ilişkin flaş bir karar alındı. İş insanı Andreas Wilmers, çikolatanın ambalajında "Dubai Çikolatası" ifadesinin yer almasının, ürünün Dubai’de üretildiği izlenimini verdiğini ancak aslında çikolatanın Türkiye’de üretildiğini belirterek mahkemeye başvurdu.

Mahkeme, yapılan şikayet üzerine çikolata ürününü inceledi ve bu ambalajın tüketiciyi yanıltıcı olduğuna karar verdi. Çikolatanın ambalajında "Menşei: Türkiye" ifadesinin küçük harflerle yazılması nedeniyle yeterli açıklama sağlanmadığına hükmedildi. Sonuç olarak, ürünün satışının yasaklanmasına ve Aldi Süd market zincirinin dava masraflarını karşılamasına karar verildi.

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