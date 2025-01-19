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SKANDAL! Bakanlık o markaları ifşa etti; Yoğurt diye bakın ne yemişiz

Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda güvenliği konusunda önemli bir adım daha attı. Yapılan son denetimlerde, tüketicilerin güvenliğini sağlamak adına taklit ve tağşiş tespit edilen ürünler yeniden gündeme geldi.

SKANDAL! Bakanlık o markaları ifşa etti; Yoğurt diye bakın ne yemişiz

Bakanlık, özellikle iki yoğurt markasında yapılan hileyi ifşa etti ve içeriklerinde kullanılan şüpheli malzemelere dikkat çekti.

İki yoğurt markasında yapılan incelemelerde, ürünlerde nişasta tespit edildi. Bu durum, gıda sektöründe şeffaflık ve güvenliği sağlamak adına yapılan denetimlerin önemini bir kez daha ortaya koyuyor. Bakanlık, şüpheli ürünlerin isimlerini ve üretici bilgilerini kamuoyuyla paylaştı. İşte ifşa edilen markalar ve ürünleri:

ARS-PA Tav. Gıda Tar. İnş. Taah. Tek. San. ve Tic. Ltd. Şti. (Süt İşl.)

Ani Yarım Yağlı Yoğurt: Nişasta tespiti yapıldı (Eyyübiye, Şanlıurfa)

Yuvanç Gıda İnşaat Nakl. Tem. Teks. İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti. Şanlı Yoğurt: Nişasta tespiti yapıldı (Eyyübiye, Şanlıurfa)

Bu tür denetimler, tüketicilerin sağlıklı ve güvenli gıda tüketmesini sağlamak adına büyük bir öneme sahiptir. Bakanlık, gıda sektöründe kalitenin yükseltilmesi için denetimlerin devam edeceğini vurguladı.

Kaynak: Tarım ve Orman Bakanlığı

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