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Sistem tepetaklak oldu; Arabası olanın muhakkak bilmesi lazım

5 Aralık 2024 itibarıyla yürürlüğe giren yeni trafik sigortası düzenlemesi, araç alım-satım işlemlerini hızlandırmayı ve sigorta süreçlerinde disiplin sağlamayı hedefliyor. Artık araç alıcılarının, satış günü içinde trafik sigortası yaptırmaları zorunlu hale geldi.

Sistem tepetaklak oldu; Arabası olanın muhakkak bilmesi lazım

Trafik Sigortası için 15 Günlük Süre Kalktı

Önceki düzenlemelere göre araç alıcılarına tanınan 15 günlük sigorta yaptırma süresi artık bulunmuyor. Yeni düzenleme, satışın tamamlandığı gün sigorta işlemlerinin gerçekleştirilmesini zorunlu kılarak, süreçte gecikme yaşanmasını önlemeyi amaçlıyor.

Zamanında Yapılmayan Sigorta için Ek Prim Uygulaması

Trafik sigortasını zamanında yaptırmayan araç sahipleri, ek maliyetlerle karşı karşıya kalacak.

Ek prim oranı: Satış günü sigorta yaptırmayan alıcılar, poliçelerine yüzde 5 oranında ek prim ödemesi yapacak. Bu düzenleme, sigorta işlemlerini ertelemenin maliyetli olabileceğini vurguluyor ve alıcıların daha dikkatli olmasını teşvik ediyor.

Hafta Sonu İşlemlerine Özel Düzenleme

Hafta sonları nöbetçi noterlerde yapılan araç alım-satım işlemlerinde, sigorta işlemlerinin tamamlanması için ilk iş günü süre tanınıyor. Ancak bu süre aşıldığında yine ek prim uygulaması devreye girecek.

Yeni düzenlemenin temel hedefleri:

Trafik sigortası süreçlerini hızlandırmak: Ertelenen sigorta işlemlerini önlemek.

Araç sahiplerini korumak: Hukuki ve maddi sorunların önüne geçmek.

Trafik güvenliğini artırmak: Sigortalı araçların sayısını yükseltmek.

Sektörde düzeni sağlamak: Sigorta şirketleri ile alıcılar arasındaki uyuşmazlıkları en aza indirmek.

Araç Almayı Planlayanlara Önemli Uyarılar

Yeni düzenleme kapsamında dikkat edilmesi gerekenler:

Sigortayı satış günü yaptırın: Sigorta işlemlerini ertelemek, ek prim ödemesiyle sonuçlanabilir.

Hafta sonu işlemlerine dikkat edin: Nöbetçi noterlerde işlem yaptıysanız, sigortayı ilk iş günü içinde tamamlayın.

Evrakları eksiksiz hazırlayın: İşlemleri hızlandırmak ve gecikmeleri önlemek için belgelerinizi kontrol edin.

Düzenleme, trafik sigortası işlemlerinde yeni bir dönemin kapısını aralarken, araç alıcılarının daha dikkatli olmasını gerektiriyor.

Kaynak: NTV
Derleme: gazeteoku.com

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