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Sırrı Süreyya Önder öldü mü, ne oldu, sağlık durumu nasıl?

TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, 15 Nisan gecesi İstanbul’daki evinde yaşadığı ciddi kalp rahatsızlığı sonrası acil olarak hastaneye kaldırıldı.

Sırrı Süreyya Önder öldü mü, ne oldu, sağlık durumu nasıl?

Yapılan kontrollerde kalpten çıkan ana damar olan aortta yırtılma tespit edildi. Önder hemen ameliyata alındı.

🕐 7 Saat Süren Ameliyat: “Ameliyat Kapatılmış Değil”

Florence Nightingale Hastanesi Başhekimi Dr. Tolga Dönmez, ameliyat sırasında yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Sırrı Bey halen ameliyat masasında. Ana damardaki yırtık dikilmeye çalışılıyor. Kalp pompasından ayrılmadı. Henüz beyninde ya da organlarında bir hasar olup olmadığını söylemek için erken.”

📍 Kritik Süreç Devam Ediyor: İlk 72 Saat Çok Önemli

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, ameliyatın hâlâ sürdüğünü ve doktorlardan gelen açıklamalara göre, ilk 3 günün son derece kritik olduğunu belirtti. Önder’in ameliyat sonrasında yaklaşık 3 gün uyutulması bekleniyor.


👨‍⚕️ Sağlık Yetkililerinden Açıklamalar

Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu:

“Kalpten çıkan ana damarda yırtılma nedeniyle cerrahi müdahale yapılmaktadır. Süreci hassasiyetle takip ediyoruz.”

İstanbul İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner:

“Büyük bir ameliyat gerçekleşiyor. Rabbim şifasını versin.”

Rektör Prof. Dr. Çavlan Çiftçi (Florence Nightingale):

“Hayati tehlike halen devam ediyor. Kardiyoloji ekibimiz tam kadro görev başında.”

💬 Siyasi Partilerden Geçmiş Olsun Mesajları Yağdı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş:

“Sağlık durumu yakından takip ediliyor. Acil şifalar diliyorum.”
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, CHP, AK Parti, MHP, DEVA, Saadet, TİP ve YRP genel başkan ve sözcüleri, Sırrı Süreyya Önder için peş peşe geçmiş olsun mesajları paylaştı.

Devlet Bahçeli, Pervin Buldan’ı bizzat arayıp doktorla görüştü, hastaneye de ulaşarak bilgi aldı.


👨‍👩‍👧 DEM Parti Heyeti ve Aile Hastanede Süreci Takip Ediyor

Tülay Hatimoğulları, Tuncer Bakırhan, Saruhan Oluç ve diğer DEM Parti yöneticileri hastanede.

TİP Genel Başkanı Erkan Baş ve MYK üyeleri de Önder’i yalnız bırakmadı.
İstanbul Valisi Davut Gül ve İl Sağlık Müdürü, hastaneye giderek süreci yerinden takip etti.

Soru: Sırrı Süreyya Önder’in sağlık durumu nasıl?

Cevap: Sırrı Süreyya Önder, aort damarında yırtılma nedeniyle 15 Nisan’da ameliyata alındı. 7 saat süren operasyonun ardından durumu ciddiyetini koruyor. Ameliyatın ardından 3 gün uyutulması bekleniyor, hayati tehlikesi sürüyor.

Kaynak: Gazeteoku-Haber Merkezi

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