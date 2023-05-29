Sigara fiyatlarına zam tarihi açıklandı! O tarihte 1 paket sigara 48 TL olacak

Ülkemizde yaşanan zam fırtınasından sürekli olarak etkilenen sigara fiyatlarında yeniden zam geliyor. Tütün ürünlerinde vergi zamları ve regülasyonlar ile yeni zam kapıya dayandı. Paylaşılan bir görsele göre o tarihte zam gelmesi bekleniyor. Marlboro, Parliament, Muratti, Lark fiyatları 50 TL'ye yaklaşıyor. İşte zamlı sigara fiyatları...

SİGARA TİRYAKİLERİNİ ÜZEN ZAM

Türkiye gündeminde uzun zamandır yer alan sigara zamlarına dair açıklamalar gelmeye devam ediyor. Seçim sonrasında sigara fiyatlarına zam geleceğine dair iddialar gündemde yer alırken zamlı sigara fiyatlarının yer aldığı görsel paylaşıldı. Ülkemizde sürekli olarak artan enflasyon ile tütün ürünlerinde yapılan vergi zamları ve regülasyonlar sonucunda dev bir zam bekleniyor.

Son paylaşılan bilgilere göre Marlboro, Parliament, Muratti, Lark marka sigaralarda zam geleceği açıklandı. Zam sonrasında Parliament sigara fiyatı 48 TL'ye kadar yükselmesi bekleniyor. 2023 yılı itibariyle zamlanan sigara fiyatları ÖTV artışı sonucunda 4 TL kadar artış gösterdi.

Fakat tüketici tarafından gelen tepkiler sonucunda bazı markalarda 2 TL tutarında indirim yapıldı. Sigara zamlarında yeni zam için gözler seçimlere dikilmişken geçtiğimiz gün itibariyle sonuçlanan seçim sonrasında sigara zammına dair araştırmalar başladı.

SİGARA FİYATLARINDA ZAM BEKLENTİSİ

Seçimlerde ikinci turun da sonuçlanmasıyla birlikte piyasada dalgalanmalar başladı. Tütün ve tütün ürünlerinde zam beklentileri gündemde yer alıyor. Sigara tüketicilerini üzen haberler gelmeye devam ederken 5 TL ile 10 TL arasında zam gündemde yer alıyor.

Tekel Bayiler Platformu Başkanı Özgür Aybaş'tan zamma dair açıklamalar geldi. Açıklamalara göre 6 Haziran 2023 (06-06-2023) tarihine sigara fiyatlarına zam bekleniyor. Zamlı fiyatlar aşağıdaki görselde yer alıyor...

MAYIS AYI GÜNCEL SİGARA FİYATLARI

Uzun Parliament paket fiyatı: 37 Lira

Kısa Parliament paket fiyatı: 37 Lira

Marlboro White paket fiyatı: 35 Lira

Marlboro Touch Blue paket fiyatı: 35 Lira

Marlboro Edge Sky paket fiyatı: 35 Lira

Parliament Aqua Blue Slims paket fiyatı: 38 Lira

Davidoff C Line Blue paket fiyatı: 33 Lira

Marlboro Touch Blue paket fiyatı: 35 Lira

Marlboro Touch White paket fiyatı: 35 Lira

Marlboro Edge sigara paket fiyatı: 34 Lira

Kent sigara paket fiyatı: 33 Lira

Winston Slender Blue paket fiyatı: 33 Lira

Parliament Midnight Blue paket fiyatı: 36 Lira

Marlboro sigara paket fiyatı: 36 Lira

Marlboro Edge Blue paket fiyatı: 34 Lira

Parliament sigara paket fiyatı: 37 Lira

Camel Yellow 100 gr tütün paket fiyatı: 55 Lira

Winston Slender paket fiyatı: 33 Lira

Winston sigara paket fiyatı: 34 Lira