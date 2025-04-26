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Sıfır arabada 411.900 TL teklifi! Fiat bu fırsatla ayakları yerden kesecek!

Ticari araç segmentinde güçlü bir konuma sahip olan Fiat Ducato, Nisan ayı sonuna kadar geçerli cazip kampanya fırsatlarıyla dikkat çekiyor.

Sıfır arabada 411.900 TL teklifi! Fiat bu fırsatla ayakları yerden kesecek!

2025 model yılı Fiat Ducato modelleri için hazırlanan kampanya kapsamında, müşteriler faizsiz kredi veya peşin alım indirimi seçeneklerinden faydalanabiliyor.


Kampanya Detayları: Faizsiz Kredi veya Peşin İndirim 📋

Koç Fiat Kredi iş birliği ile sunulan kampanya kapsamında:

500.000 TL kredi, 12 ay vade ve %0 faiz oranı ile aylık 41.666,66 TL ödeme imkânı sunuluyor.

(Aylık maliyet oranı: %0,2 | Yıllık maliyet oranı: %2,42)

Alternatif olarak, 1.000.000 TL kredi, 18 ay vade ve %2,6765 faiz oranı ile aylık 71.547,75 TL ödeme seçeneği bulunuyor.

(Aylık maliyet oranı: %2,95 | Yıllık maliyet oranı: %41,76)

Kredi kullanımında:

500.000 TL kredi için 5.750 TL kredi tahsis ücreti ve 700 TL rehin tesis ücreti
1.000.000 TL kredi için 11.500 TL kredi tahsis ücreti ve 700 TL rehin tesis ücreti ödenmesi gerekiyor.

Peşin alım tercih edenler için ise 75.000 TL’ye varan indirim fırsatı Fiat showroomlarında geçerli.


Başlangıç Fiyatı ve Son Başvuru Tarihi 📅

Kampanya kapsamındaki Fiat Ducato modellerinin başlangıç fiyatı ₺1.411.900 olarak açıklandı. Kampanya, 2 Mayıs 2025 tarihine kadar geçerli olacak.

Kaynak: Gazeteoku.com - https://www.fiatprofessional.com/tr/yeni-ducato-van/yeni-ducato

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