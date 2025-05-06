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Show TV’den şaşkına çeviren Deha dizisi kararı!

Show TV ekranlarının dikkat çeken yapımlarından Deha, 29. bölümüyle ekranlara gelirken dizi kulislerinde sarsıcı iddialar dolaşmaya başladı.

Show TV’den şaşkına çeviren Deha dizisi kararı!

Her bölümüyle izleyiciye heyecan dolu anlar yaşatan dizi, şimdi final söylentileriyle gündemde.

Yıldız Kadro Dikkat Çekmişti 🌟

Başrollerinde Aras Bulut İynemli, Uğur Polat, Taner Ölmez, Onur Saylak, Melis Sezen, Seda Akman ve Zuhal Gencer gibi başarılı isimlerin yer aldığı Deha, yayınlandığı ilk günden bu yana izleyicinin ilgisini çekmeyi başardı. Ancak tüm bu güçlü oyuncu kadrosuna rağmen dizi, reyting savaşlarında zorlandı.

Reytinglerde Beklenen Patlama Gelmedi 📊

Pazar akşamları yayınlanan dizi, aynı saat diliminde ekrana gelen diğer yapımların gölgesinde kalmaya başladı. Özellikle Ahsen Eroğlu’nun diziden ayrılması sonrası düşen reytingler, yapımın seyrini olumsuz etkiledi. Dizinin hikayesine yeni ve iddialı karakterler dahil edilse de bu hamle izleyici sayısına beklenen etkiyi yapamadı.

Sezon Sonu Finali Gündemde 🛑

Medya kulislerinde konuşulanlara göre, Deha dizisi Mayıs ayının son haftasında yayınlanacak bölümüyle ekranlara veda etmeye hazırlanıyor. Her ne kadar yapımcılardan bu konuda henüz resmi bir açıklama gelmese de, kulislerde dolaşan bilgiler bu iddiaları güçlendiriyor.

Ahsen Eroğlu Detayı Çok Konuşuldu 💬

Güzel oyuncu Ahsen Eroğlu’nun ayrılığı, dizinin duygusal dengesini doğrudan etkiledi. İzleyici kitlesi, Eroğlu’nun karakteriyle bağ kurmuştu ve onun yokluğu, izlenme oranlarına açık şekilde yansıdı. Bu gelişme, dizinin genel kurgusunun kırılmasına ve takipçilerin ilgisinin azalmasına neden oldu.

30. Bölüm Heyecanla Bekleniyor ⏳📺

Tüm bu karmaşaya rağmen dizi, 30. bölümüyle Pazar akşamı saat 20.00’de Show TV ekranlarında olacak. Final söylentileri doğrulanmasa da, bu bölümde yaşanacak gelişmeler izleyicinin ilgisini yeniden kazanabilir.

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