Show TV ters köşe etti; Bahar dizisi ekranlara böyle veda etti

Yeni sezonda iddialı bir projeye imza atılacağına dair karar netlik kazanırken, dizinin geleceğiyle ilgili merak da artıyor.

Bahar dizisi, her hafta izleyicisini ekran başına kilitlemeye devam ederken, 40. bölümde elde ettiği rekor izlenme oranlarıyla dikkat çekti. Dizinin geniş oyuncu kadrosunda yer alan Demet Evgar, Buğra Gülsoy, Mehmet Yılmaz Ak, Ecem Özkaya, Elit Andaç Çam, Füsun Demirel, Nihal Yalçın ve Emre Karayel; performanslarıyla izleyicilere unutulmaz anlar yaşattı.

Geçtiğimiz sezonda dizinin final yapacağına dair iddialar gündeme gelmiş ancak, yapımcılar tarafından yapılan açıklamalar netlik kazanamamıştı. Yeni sezonda ise, beklenmeyen reyting düşüşlerinin ardından, kulislerde farklı bir projeye yönelinmesi kararı alındı. Bu durum, dizinin uzun süredir devam eden hayran kitlesi arasında büyük heyecan ve tartışmalara neden oldu.

Sosyal medyada çeşitli spekülasyonlar yer alsa da, Show TV ve yapım ekibi tarafından resmi bir açıklama yapılmamış durumda. Dizinin 41. bölümünün Salı akşamı saat 20.00’da izleyiciyle buluşacağı bildirildi. Yeni sezonda yaşanacak gelişmelerin, hikayeye yön verecek önemli unsurlar arasında yer alması bekleniyor.