Sevil Akdağ'ın, Elif Kırav'ı neden öldürdüğü ortaya çıktı; İfadesi şoke etti

İki arkadaşın birlikte geçirdiği bir gecede başlayan tartışma, sabah saatlerinde cinayete dönüştü. Cinayetle ilgili soruşturma derinleşirken yeni detaylar da gün yüzüne çıktı.

Gece Alkol, Sabah Cinayet

İddiaya göre Sevil Akdağ ve Elif Kırav, gece birlikte dışarıda alkol aldıktan sonra Kırav’ın evine geçti. Evde de alkol almaya devam eden ikili, bir süre sonra tartışmaya başladı.

Tartışma büyüdü ve Sevil Akdağ, Elif Kırav'ı defalarca bıçaklayarak olay yerinden kaçtı.

Polis Güvenlik Kamerasından Tespit Etti

Komşuların ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri, Elif Kırav’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, Sevil Akdağ’ı çevredeki güvenlik kamerası görüntüleri sayesinde yakaladı.

30'dan Fazla Bıçak Darbesi 😨

Olay yeri incelemesinde Elif Kırav’ın baş, boyun, göğüs ve sırt bölgelerinde toplam 30'un üzerinde bıçak darbesi tespit edildi. Evde boğuşma izlerine rastlandı; duvarlarda ve zeminde yoğun kan izleri bulundu.

Şüphelinin İfadesi: "Bir anda oldu, hatırlamıyorum"

Sevil Akdağ ifadesinde, Elif ile arkadaş olduklarını ve aralarında kavga çıktığını söyledi. Kırav'ın kendisine vurduğunu, sonrasında boğuşma yaşandığını belirten Akdağ, yere düştüklerini ve Elif’in hareketsiz kaldığını fark edince panikleyip kaçtığını ifade etti. Aşırı alkol nedeniyle olayın detaylarını hatırlamadığını da ekledi.

Tartışmanın Fitilini Ateşleyen Detay: Televizyon! 📺

Sabah gazetesinden Yunus Emre Kavak’ın aktardığına göre, ikili alkol alırken dans etmeye başladı. Bu esnada Sevil Akdağ, evdeki televizyonu yere düşürdü. Televizyonun kırılmasına sinirlenen ev sahibi Elif Kırav’ın gösterdiği tepki, tartışmayı başlattı.