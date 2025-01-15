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Serenay Sarıkaya olayı nedir? Ayşe Barım kimdir, ne iş yapıyor?

Serenay Sarıkaya ve menajeri Ayşe Barım, sektördeki bazı eleştiriler ve iddialarla gündemde yer alıyor.

Serenay Sarıkaya olayı nedir? Ayşe Barım kimdir, ne iş yapıyor?

Ayşe Barım’ın yalnızca kendi belirlediği isimlere fırsatlar sunduğu ve bu kişileri ünlü yapabilmek adına sektördeki kontrolü ele geçirmeye çalıştığına dair çeşitli suçlamalar ortaya atıldı. İddialara göre, Barım’a karşı çıkan ya da ona biat etmeyen isimler piyasadan uzaklaştırılmakla tehdit ediliyordu.

Serenay Sarıkaya, menajeri Ayşe Barım’a yönelik sosyal medyada yayılan bu iddialar konusunda adliyeye gelerek ifade verdi. Soruşturma, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatıldı ve 'çalışma hürriyetinin ihlali' ile 'şantaj' gibi ciddi suçlamalarla yürütülüyor. Sarıkaya, basın mensuplarının 5 milyon dolar alındığına dair sorularını yanıtsız bırakırken, bu olayın asılsız olduğunu ve hukuki süreç başlattığını belirtti.

Ayşe Barım ise kendisine yönelik çıkan haberler nedeniyle erişim engeli talep etti, ancak bu talep mahkeme tarafından reddedildi. Barım, sürecin devam ettiğini ve kendisine yöneltilen iddialara karşı gerekli yanıtları vereceğini söyledi.

Ayşe Barım kimdir, ne iş yapıyor?

Ayşe Barım, İstanbul doğumlu olup eğitim hayatına burada başlamıştır. Ortaokul ve lise eğitimini English Highschool for Girls'te tamamlayan Barım, Boğaziçi Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun olmuştur. Eğitimini Londra'da iletişim alanında sürdüren Ayşe Barım, burada iki yıl boyunca eğitim almış ve çeşitli deneyimler edinmiştir. Türkiye'ye döndükten sonra medya sektöründe hızla kariyer yapmaya başlamıştır.

1992 yılında medya sektörüne adım atan Ayşe Barım, Kanal D, ATV ve Hürriyet gibi büyük medya kuruluşlarında promosyon direktörlüğü ve halkla ilişkiler müdürlüğü gibi önemli görevlerde yer almıştır. Sonrasında Klan-Euro RSCG, 1 Numara Hearst ve DMC gibi prestijli firmalarda müşteri ilişkileri direktörlüğü ve genel müdür yardımcılığı pozisyonlarında görev almıştır.

2002 yılında ID İletişim menajerlik ajansını kurarak, sanatçılara menajerlik ve basın danışmanlığı hizmetleri sunmaya başlamıştır.

Kaynak: Gazeteoku.com

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