Şenpiliç'te ne çıktı? Şenpiliç sahibi Haşim Gürdamar kimdir?

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın rutin denetimleri sırasında, raflardaki “Annemin Köftesi Piliç Kasap Köfte” ürününde insan sağlığını tehdit eden Listeria monocytogenes bakterisi tespit edildi. Bu gelişme, tüketicilerin güvenini sarsarken, yetkililer acil müdahaleyi devreye soktu.



Gıda Güvenliğinde Kritik İhlal ve Yasal Müdahale

Yapılan detaylı denetimlerde, Şenpiliç'in ürettiği ürün üzerinde tespit edilen Listeria monocytogenes bakterisi, gıda hijyen ve güvenliği standartlarının ciddi şekilde ihlal edildiğini ortaya koydu. Tarım ve Orman Bakanlığı, ulusal ve uluslararası sağlık kriterlerine uygunluk açısından büyük önem taşıyan bu denetimler sonucunda, firmanın ürünlerinde risk unsuru bulunduğunu belirledi. Yetkililer, söz konusu ürünün derhal toplatılması yönünde gerekli resmi işlemleri başlattı ve firma hakkında yasal işlem ile idari para cezası uygulandı. Bu karar, tüketici sağlığının korunması ve benzer ihlallerin önüne geçilmesi amacıyla alındı.



Şenpiliç Sahibi Haşim Gürdamar Kimdir?

Şirketin sahibi Haşim Gürdamar, Erzincan'ın Apçağa köyünde, beş çocuklu bir ailenin en küçük çocuğu olarak doğdu. Ailesiyle birlikte Erzincan'dan İstanbul'a taşınarak iş hayatına adım atan Gürdamar, uzun yıllar boyunca sektörde edindiği deneyim ve bilgi birikimiyle Türkiye’nin beyaz et pazarında önemli bir isim haline geldi. Ancak yaşanan bu skandal, hem firmanın hem de tüketicilerin güvenini yeniden gözden geçirmesine neden oldu.