Şener Üşümezsoy konum vererek uyardı; Yeni deprem orada olacak

Üşümezsoy Marmara Denizi'nde tehlikenin tamamen geçmediğini vurgulayarak, Kumburgaz çukurunda benzer büyüklükte ikinci bir depremin daha olabileceği uyarısında bulundu.

"Bir Fay Hattı Hâlâ Kırılmadı"

Beyaz TV'de gazeteci Türker Akıncı'nın sorularını yanıtlayan Üşümezsoy, Silivri çukurunun orta kesiminde kırılmayan bir fay hattının bulunduğunu ve bu bölgenin hala sismik risk taşıdığını belirtti. Üşümezsoy şu ifadeleri kullandı:

"Silivri açıklarında yaşanan 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından risk azaldı ancak bitmedi. Silivri çukurunun orta kesiminde yaklaşık 20-25 kilometrelik, henüz kırılmamış bir fay bulunuyor. Burada, aynı büyüklükte bir depremin daha gerçekleşmesini bekliyoruz."

"Kumburgaz Çukurunda İkinci Bir Deprem Olasılığı Var"

Üşümezsoy'a göre, Marmara Denizi'nin Kumburgaz çukuru bölümünde, yüzey uzunluğu ve derinlik hesaplamalarına göre 6.2 büyüklüğünde bir deprem daha meydana gelebilir. Üşümezsoy sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bir yüzeyde 100 kilometrelik bir kırılma olursa 6'lık, 200 kilometrelik bir kırılmada ise 6.2 büyüklüğünde bir deprem ortaya çıkar. Kumburgaz çukurunda aynı büyüklükte bir sarsıntı daha bekliyoruz."

İstanbul’da Deprem Riski Bitti Mi?

23 Nisan 2025'te gerçekleşen deprem sonrası "Büyük Marmara Depremi riski bitti" açıklamasıyla gündeme gelen Üşümezsoy, geniş çaplı bir Marmara depremi riskinin azaldığını fakat bölgesel küçük depremler için temkinli olunması gerektiğini vurguladı.

Kumburgaz çukurunda beklenen yeni depremin etkilerinin İstanbul genelinde hissedilebileceğini ancak yapıların genel dayanıklılığı sayesinde büyük bir yıkım yaşanmasının düşük ihtimal olduğunu da sözlerine ekledi.

İstanbul'da Yeni Deprem Riski Ne?

🔵 Konum: Kumburgaz çukuru, Silivri açıkları

🔵 Beklenen Deprem: Yaklaşık 6.2 büyüklüğünde

🔵 Neden Riskli? Kırılmamış bir fay hattı bulunuyor

🔵 Üşümezsoy'un Değerlendirmesi: Büyük Marmara Depremi riski azaldı, ancak bölgesel sarsıntılar devam edebilir