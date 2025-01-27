Şehirler beyaza bürünecek; Kar yağışı alarmı verildi

Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında sağanak yağış, Antalya’nın batı kesimlerinde gök gürültülü sağanak beklenirken, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ve Doğu Anadolu’nun birçok şehrinde karla karışık yağmur ve kar yağışı etkili olacak. Uzmanlar, buzlanma, don ve çığ tehlikesine karşı vatandaşları uyardı. İşte güncel hava durumu detayları…

Kar Yağışı ve Sağanak Yağmur Uyarısı!

Son dönemde havanın mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle birçok kişi kışın ne zaman etkili olacağını merak ediyordu. Meteoroloji, önümüzdeki günlerde hava sıcaklıklarında düşüş yaşanacağını ve bazı bölgelerde kar yağışının etkili olacağını duyurdu.

📌 Yağış beklenen bölgeler:

✅ Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları – Yağmur ve sağanak yağış

✅ Antalya’nın batı kesimleri – Gök gürültülü sağanak yağmur

✅ Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ve Doğu Anadolu’nun doğusu – Karla karışık yağmur ve kar

Erzincan, Erzurum, Tunceli, Elazığ, Bingöl, Muş, Kars, Ardahan, Ağrı, Malatya’nın bazı bölgeleri ve Sivas’ın kuzeydoğusu kar yağışının etkisi altına girecek.

Hava Sıcaklığı Mevsim Normallerinin Üzerinde Kalacak

Meteoroloji verilerine göre, hava sıcaklıkları genel olarak mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Ancak, özellikle Doğu Anadolu ve Karadeniz’in iç kesimlerinde sıcaklıklarda düşüş bekleniyor.

📌 Beklenen hava sıcaklıkları:

✔ İç ve doğu kesimlerde gece saatlerinde hissedilir derecede soğuk hava etkili olacak.

✔ Batı bölgelerde sıcaklıklar mevsim normallerinin birkaç derece üzerinde kalmaya devam edecek.

✔ Özellikle yüksek kesimlerde ve dağlık alanlarda sıcaklık farkı artarak don ve buzlanma olaylarına neden olacak.

Bu nedenle sürücüler ve yayaların dikkatli olması gerekiyor!

Rüzgar ve Çığ Tehlikesi Uyarısı

Rüzgar genellikle kuzey yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek. Ancak bazı yüksek kesimlerde rüzgarın şiddetlenmesi bekleniyor.

📢 Özel uyarılar:

✅ Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ve Doğu Anadolu’nun doğusundaki dik ve eğimli yamaçlarda çığ tehlikesi var!

✅ İç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayları ulaşımı olumsuz etkileyebilir.

📢 Meteoroloji'nin güncel uyarılarını takip etmek ve detaylı hava durumu bilgisine ulaşmak için resmi kaynakları ziyaret edebilirsiniz:

🔗 Resmi Kaynak: Meteoroloji Genel Müdürlüğü