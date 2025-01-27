GAZETE MANŞETLERİ HABER YAZARLAR 530 978 82 57
Anasayfa / Türkiye /

Şehirler beyaza bürünecek; Kar yağışı alarmı verildi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yeni hava durumu tahmin raporunu yayımladı.

Şehirler beyaza bürünecek; Kar yağışı alarmı verildi

Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında sağanak yağış, Antalya’nın batı kesimlerinde gök gürültülü sağanak beklenirken, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ve Doğu Anadolu’nun birçok şehrinde karla karışık yağmur ve kar yağışı etkili olacak. Uzmanlar, buzlanma, don ve çığ tehlikesine karşı vatandaşları uyardı. İşte güncel hava durumu detayları…

Kar Yağışı ve Sağanak Yağmur Uyarısı!

Son dönemde havanın mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle birçok kişi kışın ne zaman etkili olacağını merak ediyordu. Meteoroloji, önümüzdeki günlerde hava sıcaklıklarında düşüş yaşanacağını ve bazı bölgelerde kar yağışının etkili olacağını duyurdu.

📌 Yağış beklenen bölgeler:

✅ Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları – Yağmur ve sağanak yağış

✅ Antalya’nın batı kesimleri – Gök gürültülü sağanak yağmur

✅ Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ve Doğu Anadolu’nun doğusu – Karla karışık yağmur ve kar

Erzincan, Erzurum, Tunceli, Elazığ, Bingöl, Muş, Kars, Ardahan, Ağrı, Malatya’nın bazı bölgeleri ve Sivas’ın kuzeydoğusu kar yağışının etkisi altına girecek.

Şehirler beyaza bürünecek; Kar yağışı alarmı verildi

Hava Sıcaklığı Mevsim Normallerinin Üzerinde Kalacak

Meteoroloji verilerine göre, hava sıcaklıkları genel olarak mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Ancak, özellikle Doğu Anadolu ve Karadeniz’in iç kesimlerinde sıcaklıklarda düşüş bekleniyor.

📌 Beklenen hava sıcaklıkları:

✔ İç ve doğu kesimlerde gece saatlerinde hissedilir derecede soğuk hava etkili olacak.

✔ Batı bölgelerde sıcaklıklar mevsim normallerinin birkaç derece üzerinde kalmaya devam edecek.

✔ Özellikle yüksek kesimlerde ve dağlık alanlarda sıcaklık farkı artarak don ve buzlanma olaylarına neden olacak.

Bu nedenle sürücüler ve yayaların dikkatli olması gerekiyor!

Rüzgar ve Çığ Tehlikesi Uyarısı

Rüzgar genellikle kuzey yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek. Ancak bazı yüksek kesimlerde rüzgarın şiddetlenmesi bekleniyor.

📢 Özel uyarılar:

✅ Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ve Doğu Anadolu’nun doğusundaki dik ve eğimli yamaçlarda çığ tehlikesi var!

✅ İç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayları ulaşımı olumsuz etkileyebilir.

📢 Meteoroloji'nin güncel uyarılarını takip etmek ve detaylı hava durumu bilgisine ulaşmak için resmi kaynakları ziyaret edebilirsiniz:

🔗 Resmi Kaynak: Meteoroloji Genel Müdürlüğü

ÇOK OKUNAN HABERLER
2025 zamlı asker maaşları; General, Albay, Subay, Teğmen, Uzman Çavuş maaşı 2025 zamlı asker maaşları; General, Albay, Subay, Teğmen, Uzman Çavuş maaşı
Deha dizisinde deprem; Fişi bu yüzden çekildi Deha dizisinde deprem; Fişi bu yüzden çekildi
Şehirler beyaza bürünecek; Kar yağışı alarmı verildi Şehirler beyaza bürünecek; Kar yağışı alarmı verildi
Teşkilat dizisinde yaprak dökümü; İzleyici şokta Teşkilat dizisinde yaprak dökümü; İzleyici şokta
İbn-i Sina'nın binlerce senelik reçetesi: Karaciğere böyle reset atın İbn-i Sina'nın binlerce senelik reçetesi: Karaciğere böyle reset atın
Bolu Grand Kartal Oteli yangın çıkış nedeni belli oldu; Mutfakta korkunç hata... Bolu Grand Kartal Oteli yangın çıkış nedeni belli oldu; Mutfakta korkunç hata...
SON HABERLER
BİM'de peynir, tereyağı, süt indirimi; BİM 4 Şubat 2025 aktüel kataloğu BİM'de peynir, tereyağı, süt indirimi; BİM 4 Şubat 2025 aktüel kataloğu
Beko'dan büyük indirim; Beyaz eşyalar yarı fiyatına satılıyor Beko'dan büyük indirim; Beyaz eşyalar yarı fiyatına satılıyor
Arda Güler'in muhteşem hareketi; Maçı gölgede bıraktı Arda Güler'in muhteşem hareketi; Maçı gölgede bıraktı
2025 zamlı asker maaşları; General, Albay, Subay, Teğmen, Uzman Çavuş maaşı 2025 zamlı asker maaşları; General, Albay, Subay, Teğmen, Uzman Çavuş maaşı
İstanbul ve çevre illerde deprem; Felaket yaklaşıyor uyarısı İstanbul ve çevre illerde deprem; Felaket yaklaşıyor uyarısı
Grand Kartal'ın sahibi Halit Ergül'ün ifadesi; Böyle pişkinlik görülmedi Grand Kartal'ın sahibi Halit Ergül'ün ifadesi; Böyle pişkinlik görülmedi
2025 oruç ne zaman başlıyor? 2025 oruç ne zaman başlıyor?
TOKİ’den arsa almak çok kolay; Bu illerde yaşayanlara fırsat kapıda! TOKİ’den arsa almak çok kolay; Bu illerde yaşayanlara fırsat kapıda!