Satışı yasaklandı; En sonunda bunu da yaptılar! Ünlü maden suyunda dışkı varmış

Fransa’da üretilen ve Türkiye’de de satışı yapılan Perrier marka maden suyunda insan ve hayvan dışkısından bulaşabilen bakteri tespit edildi. Sağlık otoriteleri uyardı: “Doğal kaynak suyu etiketi iptal edilebilir.” Olayın ardından milyonlarca şişenin imhası gündeme geldi.

Skandal, Fransa’nın Gard bölgesindeki Vergeze kasabasında bulunan Perrier fabrikasında patlak verdi. Üretim hattında tespit edilen bakteri, hem Fransa’yı hem de ürünü tüketen diğer ülkeleri alarma geçirdi. Bu ürünlerin bir kısmının Türkiye'deki zincir marketlerde de satışa sunulduğu biliniyor.

🧫 Hangi Bakteri Tespit Edildi?

Yapılan testlerde, enterobakteri grubuna ait dışkı kaynaklı mikroorganizmalar bulundu. Bu bakteriler genellikle insan ve hayvanların bağırsak florasında doğal olarak yer alsa da bazı türleri ciddi sağlık riskleri taşıyor. Özellikle:

E. coli (Shiga toksin üreten türler dahil)

Salmonella

Klebsiella

Shigella

gibi patojen türler, ciddi mide-bağırsak enfeksiyonlarına, kan zehirlenmesine, hatta böbrek yetmezliği gibi ağır tablolara yol açabiliyor.

💬 Sağlık Kurumu Ne Dedi?

Fransız bölgesel sağlık ajansı ARS Occitanie, 75 cl’lik şişelerdeki suyun dışkıdan bulaştığını doğruladı. Ajans, suyun artık "doğal mineral su" olarak pazarlanamayacağını ve ilgili sondaj alanlarının tamamının bu statüyü kaybettiğini açıkladı.

Ayrıca Gard Valiliği’ne markanın doğal kaynak suyu etiketinin geri çekilmesi yönünde öneride bulunuldu.



🏭 Nestlé Waters’tan Açıklama Geldi

Markanın sahibi Nestlé Waters, olayın bir “teknik müdahale sonrası oluşan arıza” olduğunu savundu. Üretim tesisinden yapılan açıklamada, ürünlerde piyasaya sürülmeden önce yapılan testlerin temiz çıktığı belirtildi. Ancak bağımsız kurum raporları ile firmanın açıklamaları arasında ciddi farklılıklar bulunduğu vurgulandı.

❌ Filtre Sistemi Yetersiz Bulundu

Uzmanlar, fabrikada kullanılan 0,2 mikron filtrelerin tüm bakteri ve virüsleri süzmekte yeterli olmadığını belirtti. Özellikle yoğun yağış sonrası yaşanan altyapı zafiyetleri, bakterilerin suya karışmasına neden olmuş olabilir.

Geçtiğimiz yıl da benzer bir olay yaşanmış ve Perrier, yaklaşık 2 milyon şişeyi imha etmek zorunda kalmıştı. O vakanın nedeni olarak, Mart ayında yaşanan şiddetli fırtına ve sel gösterilmişti.

⚠️ Bu Bakteriler Hangi Hastalıklara Yol Açar?

Enterobakteriler, özellikle bağışıklığı zayıf bireylerde ciddi hastalıklara neden olabilir. Bunlar arasında:

Şiddetli ishal

Kanlı ishal (STEC)

İdrar yolu enfeksiyonları

Kan zehirlenmesi (sepsis)

Böbrek yetmezliği (HUS sendromu)

en sık karşılaşılanlardır. Ayrıca bazı türler antibiyotiklere direnç geliştirebilir, bu da hastane enfeksiyonlarını daha da tehlikeli hale getirir.



❓ Türkiye’de Satılıyor mu?

Perrier marka maden suyu, Türkiye’de bazı zincir marketlerde ithal ürünler rafında yer alıyor. Bu nedenle tüketicilerin ürün etiketlerini dikkatle kontrol etmesi ve Fransa Vergeze kaynaklı olan ürünleri satın almaktan kaçınması öneriliyor.