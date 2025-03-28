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Şarkıcı Aydilge hasta mı, Aydilge'nin hastalığı ne, son sağlık durumu nasıl?

Sevilen şarkıcı Aydilge, hastane odasında paylaştığı bir görsel ile hayranlarını üzdü.

Şarkıcı Aydilge hasta mı, Aydilge'nin hastalığı ne, son sağlık durumu nasıl?

Sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, uzun süredir tedavilere cevap vermeyen şiddetli ağrıları ve yaklaşan operasyonlar nedeniyle psikolojik olarak çöktüğünü ifade etti.

Detaylar ve Açıklamalar

Aydilge, "Birkaç hafta önce hastanedeyken yaşadığım yoğun acılar ve planlanan yeni operasyonlar hakkında bilgi vermiştim. Moral bulmak için ziyaret ettiğim Yaren Leylek sonrası, beklenmeyen komplikasyonlar gelişti," diyerek yaşadığı zorlu süreci anlattı. Altı gündür hastane ile ev arasında gidip gelen sanatçı, bu durumun kendisini derinden etkilediğini ve psikolojik çöküş yaşadığını belirtti.

Aydilge, açıklamasında, "Test sonuçlarımın iyi çıkması için umut ediyor, siz değerli hayranlarımdan da güzel niyetler bekliyorum. Ülkemde yaşanan zorlukların benim sağlık durumumdan daha önemli olduğuna inanıyorum. Özellikle gençlerin taleplerine kulak verilmesi ve kötü niyetli provokasyonların ayrıştırılması gerektiğini düşünüyorum," diyerek, toplumsal duyarlılığa dikkat çekti.

Barış ve Birlik Mesajı

Paylaşımında, ülkemizin barış, adalet ve birlik dolu günlere ulaşmasını temenni eden Aydilge, herkesin sağlığına dikkat etmesi konusunda uyarıda bulundu. Hayranlarının yoğun ilgi gösterdiği bu açıklama, kısa sürede yorum ve beğeni yağmuruna neden oldu.

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