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Şapka ve bereleri hazırlayın lapa lapa kar yağacak; Her yeri saracak

Hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte ülkemizin birçok bölgesinde soğuk hava dalgası etkisini artırıyor.

Şapka ve bereleri hazırlayın lapa lapa kar yağacak; Her yeri saracak

Trakya bölgesinde yaşayanlar, hafta başında hava durumundaki sert değişimlere hazırlıklı olmalı. Özellikle Edirne ve Kırklareli'de pazar gecesi itibarıyla yağışların kara dönüşmesi bekleniyor. Ancak, Tekirdağ'da kar yağışı beklenmiyor, çünkü sıcaklık değerleri bu bölgede sınırda kalıyor.

AtmosferTürk'ten Önemli Uyarı

Hava durumu tahminleriyle tanınan AtmosferTürk, sosyal medya hesabından Trakya bölgesindeki hava koşullarıyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

"Önce #Trakya ile başlıyoruz. 12 Ocak Pazar'ı 13 Ocak Pazartesi gününe bağlayan gece yağışlar Tekirdağ hariç çoğu alanda kara çevirecek. Sıcaklık sınırda olduğundan sulu kar görülme olasılığı yüksek. Vade yaklaştıkça tahminimizi revize edeceğiz. Daha güçlü kar ihtimalleri var ama şu an için güvenilir vade içerisinde değil. Tekirdağ ve İstanbul sınırı dahil DEĞİL! Sıcaklık sorunu var."

Şapka ve bereleri hazırlayın lapa lapa kar yağacak; Her yeri saracak

Kar Yağışı Hangi Bölgeleri Etkileyecek?

Edirne ve Kırklareli: Yoğun kar yağışı bekleniyor.

Tekirdağ: Sıcaklık sınırda olduğundan kar yağışı beklenmiyor, sulu kar görülebilir.

İstanbul: Trakya'nın diğer bölgelerindeki gibi bir kar yağışı beklenmiyor.

Şapka ve bereleri hazırlayın lapa lapa kar yağacak; Her yeri saracak

Hazırlıklı Olun!

Uzmanlar, hava durumuna bağlı olarak yollarda buzlanma ve görüş mesafesinde azalma gibi olumsuzluklara karşı sürücüleri uyarıyor. Ayrıca, kış lastiği olmayan araçların trafiğe çıkmaması öneriliyor.

Not: Kar yağışı tahminleri değişiklik gösterebilir. Güncel bilgilere ulaşmak için Meteoroloji'nin resmi duyurularını takip etmeyi unutmayın.

Kaynak: AtmosferTürk Twitter Hesabı

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