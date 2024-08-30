Sandık kokusu yeni sezon başlamadan kriz çıktı

Show TV ekranlarında başrollerini Demet Akbağ, Özge Özpirinçci, Uğur Yücel gibi isimlerin paylaştığı sandık kokusu yeni sezonu ile ekrana gelmeye hazırlanıyor. Sandık Kokusu dizisine bu sezon Biran Damla Yılmaz da dahil olmuştu. Ancak genç oyuncu sözleşme koşullarında anlaşamadığı gerekçesiyle çekimler başlamadan projeden ayrıldı.

Show TV'de 03 Medya yapımcılığıyla yayınlanan Sandık Kokusu dizisi yeni sezon hazırlıklarına başladı. Demet Akbağ, Uğur Yücel, Necip memili, Meriç Aral, Özge Özpirinççi ve Serkay Tütüncü gibi isimlerin başrollerini paylaştığı diziye Engin Öztürk de dahil oldu.

Diziye katılan isimlerden biri de Biran Damla Yılmaz olmuştu. Ancak 18 Eylül’de 2. Sezona başlayacak olan dizi daha sete çıkmadan kriz yaşandı. Kadroya dahil olan Biran Damla Yılmaz, sözleşme koşullarında anlaşamadığı gerekçesiyle çekimler başlamadan diziden ayrıldı.

FARKLI PROJELERİ DEĞERLENDİRECEK

Gazeteci Birsen Altuntaş, Biran Damla Yılmaz'ın dizi sete çıkmadan ayrılık kararı aldığını duyurdu. Sözleşme koşullarında anlaşma sağlanamadığı için diziden ayrıldığı öğrenilen oyuncu, yeni sezon için farklı teklifleri değerlendirecek.