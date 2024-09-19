GAZETE MANŞETLERİ HABER YAZARLAR 530 978 82 57
Anasayfa / Türkiye /

Samsunlu Çakır’ın *menemen* sırrı. 1 yemek kaşığı eklemek yetiyor

Menemen hazırlarken damak çatlatmak için 1 yemek kaşığı eklemelisiniz

Samsunlu Çakır’ın *menemen* sırrı. 1 yemek kaşığı eklemek yetiyor

Menemen sabah kahvaltılarının en sevilenlerindendir. Yanına peynir, sıcak çay da servis edildiğinde adeta parmak ısırtıyor. Soğanlı mı soğansız mı tartışması kolay kolay bitmeyen menemeni Türkiye’den Samsunlu Çakır usta çok güzel yapıyor.

NEFİS MENEMEN İÇİN GEREKEN MALZEMELER

Adeta başka şehirlerden insanların seyahat ederek gelip yediği Çakır’ın menemeni çok beğeniliyor. mutfaksirlari.com’da yer alan tarife göre lezzetli menemen için şu malzemeler gerekiyor:

  • 5 adet orta boy domates (büyüklü küçüklüyse 4)
  • 2 adet orta boy çarliston biber
  • 5-6 adet sivri biber (tatlı ya da acı)
  • 5 adet yumurta
  • 1 yemek kaşığı salça
  • 1 yemek kaşığı tereyağı
  • tuz
  • karabiber
  • kekik
  • kırmızı pul biber

Domates ve yeşil biberi yıkayın, domateslerin kabuklarını soyun ve küp küp doğrayın. Biberin saplarını ve çekirdeklerini alıp ince ince kıyın.

Tereyağını sahana alın, üzerine biberleri ekleyin ve orta ateşte yaklaşık 2 dakika kadar kavurun.

Doğradığınız domatesleri  yeşil biberin üzerine ekleyin. Tuz ve karabiberle tatlandırıp domatesler yumuşayıncaya kadar yaklaşık 7-8 dakika pişirin, salçayı ekleyerek kavurun ve kekiği ilave edin.

Pişen domateslere önceden bir kap içine kırdığınız yumurtaları ilave edin.

Ara ara karıştırarak istediğiniz kıvama gelinceye kadar pişirin ve servis yapın.

Kaynak: mutfaksirlari.com

Derleme: gazeteoku.com

menemen samsun
ÇOK OKUNAN HABERLER
19-20-21 Eylül Tarihlerinde Emekliler Maaşlarına Ek Olarak, Devlet Destekli 40.000 TL Ödeme Olacak, 3 Banka Birleşti 19-20-21 Eylül Tarihlerinde Emekliler Maaşlarına Ek Olarak, Devlet Destekli 40.000 TL Ödeme Olacak, 3 Banka Birleşti
16 milyon emekli bugün 10.000 TL alacak 16 milyon emekli bugün 10.000 TL alacak
Akbank'tan Müjdeli Haber ve 100.000 TL Ödeme Haberi Akbank'tan Müjdeli Haber ve 100.000 TL Ödeme Haberi
Garanti Bankası Hesabı Olan Emeklilere Müjde  Garanti Bankası Hesabı Olan Emeklilere Müjde 
Kamu Bankası Emekliye 100.000 TL Verdi! Kamu Bankası Emekliye 100.000 TL Verdi!
Asgari ücret alanlara kötü haber! Zam oranı kötü Asgari ücret alanlara kötü haber! Zam oranı kötü
SON HABERLER
SON DAKİKA! Bankamatik Kartınıza 15000 TL Yatacak SON DAKİKA! Bankamatik Kartınıza 15000 TL Yatacak
1-2-3-4-5 BİN TL Düşük Para İhtiyacı Olanlar Dikkat! Akbank Onay Verecek 1-2-3-4-5 BİN TL Düşük Para İhtiyacı Olanlar Dikkat! Akbank Onay Verecek
TFF'den Süper Lig Kulüplerine Para Cezası ve Oyunculara Men Cezası TFF'den Süper Lig Kulüplerine Para Cezası ve Oyunculara Men Cezası
Cillian Murphy’den Yeni Film: Oppenheimer’ın Ardından “Small Things Like These” Cillian Murphy’den Yeni Film: Oppenheimer’ın Ardından “Small Things Like These”
Mansur Yavaş'tan İddialara Sert Yanıt: "Kirli Siyasete Alet Olmayacağım" Mansur Yavaş'tan İddialara Sert Yanıt: "Kirli Siyasete Alet Olmayacağım"
Bakan Yerlikaya'nın Diyarbakır Ziyareti ve Narin Güran Cinayeti Açıklaması Bakan Yerlikaya'nın Diyarbakır Ziyareti ve Narin Güran Cinayeti Açıklaması
Halkbank IBAN'a 6700 TL Halkbank IBAN'a 6700 TL
Burak Yılmaz, Trabzonspor Taraftarlarıyla Gerginlik Yaşadı! Polis Müdahale Etti Burak Yılmaz, Trabzonspor Taraftarlarıyla Gerginlik Yaşadı! Polis Müdahale Etti