Samsunlu Çakır’ın *menemen* sırrı. 1 yemek kaşığı eklemek yetiyor

Menemen sabah kahvaltılarının en sevilenlerindendir. Yanına peynir, sıcak çay da servis edildiğinde adeta parmak ısırtıyor. Soğanlı mı soğansız mı tartışması kolay kolay bitmeyen menemeni Türkiye’den Samsunlu Çakır usta çok güzel yapıyor.

NEFİS MENEMEN İÇİN GEREKEN MALZEMELER

Adeta başka şehirlerden insanların seyahat ederek gelip yediği Çakır’ın menemeni çok beğeniliyor. mutfaksirlari.com’da yer alan tarife göre lezzetli menemen için şu malzemeler gerekiyor:

5 adet orta boy domates (büyüklü küçüklüyse 4)

2 adet orta boy çarliston biber

5-6 adet sivri biber (tatlı ya da acı)

5 adet yumurta

1 yemek kaşığı salça

1 yemek kaşığı tereyağı

tuz

karabiber

kekik

kırmızı pul biber

Domates ve yeşil biberi yıkayın, domateslerin kabuklarını soyun ve küp küp doğrayın. Biberin saplarını ve çekirdeklerini alıp ince ince kıyın.

Tereyağını sahana alın, üzerine biberleri ekleyin ve orta ateşte yaklaşık 2 dakika kadar kavurun.

Doğradığınız domatesleri yeşil biberin üzerine ekleyin. Tuz ve karabiberle tatlandırıp domatesler yumuşayıncaya kadar yaklaşık 7-8 dakika pişirin, salçayı ekleyerek kavurun ve kekiği ilave edin.

Pişen domateslere önceden bir kap içine kırdığınız yumurtaları ilave edin.

Ara ara karıştırarak istediğiniz kıvama gelinceye kadar pişirin ve servis yapın.

Kaynak: mutfaksirlari.com

Derleme: gazeteoku.com