Şakir Paşa'nın fişi çekildi; Çok iddialıydı

Vahide Perçin, Fırat Tanış, Meryem Uzerli, Cem Yiğit Üzümoğlu ve Devrim Yakut gibi güçlü isimlerin yer aldığı dizi, sezonun en iddialı yapımlarından biri olarak lanse edildi. MedYapım imzası taşıyan bu proje, yüksek prodüksiyon kalitesi ve güçlü hikayesiyle dikkat çekti.

Peş Peşe Yaşanan Talihsizlikler 😞🔥

Ancak dizi yayına başladıktan kısa süre sonra şanssız olaylar zinciri başladı. İlk olarak platonun büyük bir yangınla sarsılması, çekimlere ara verilmesine neden oldu. Ardından, bazı sahnelerin içeriği nedeniyle RTÜK’ten gelen yayın durdurma cezası projeyi tekrar sekteye uğrattı.

Setteki İkinci Yangın Felaketi Getirdi 🕯️💔

İzleyicilerin hafızasında yer eden bir başka olay ise sette yaşanan ikinci yangın oldu. Ne yazık ki bu trajik olayda bir set çalışanı hayatını kaybetti. Yaşanan bu kayıp, dizi ekibini ve izleyicileri derinden etkiledi. Bu gelişme sonrası dizinin geleceğiyle ilgili soru işaretleri daha da arttı.

Final Kararı Geldi mi? 🎬📉

Tüm bu olumsuzlukların ardından medya kulislerinde dolaşan bilgilere göre, Şakir Paşa Ailesi dizisi için final kararı alındı. İddialara göre, dizi Mayıs ayının son haftasında yayınlanacak 15. bölümüyle ekranlara veda edecek.

İzleyicinin Tepkisi Karışık 😢📺

Dizinin erken final kararı sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Kimileri dizinin potansiyeline ulaşamadan sona erdiğini belirtirken, kimileri yaşanan talihsizliklerin projeyi daha fazla taşıyamayacağını savundu.