GAZETE MANŞETLERİ HABER YAZARLAR 530 978 82 57
Anasayfa / Türkiye /

Şakir Paşa Ailesi disinin sonu geldi; İlk bölümden itibaren belliydi

Skandalların ve krizlerin eksik olmadığı dizi, 13. bölüm sonrası beklenmedik bir kararla ekran macerasını noktalamaya hazırlanıyor. Sette yaşanan trajediler sonrası yapım ekibi sürpriz bir karar aldı.

Şakir Paşa Ailesi disinin sonu geldi; İlk bölümden itibaren belliydi

NOW TV’nin dikkat çeken yapımlarından biri olan Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar, yayınlandığı ilk günden bu yana hem konusu hem de kamera arkası olaylarıyla çok konuşuldu. Ancak dizinin son haftalarda yaşadığı krizler artık geri dönülmez bir noktaya geldi.

Başrollerinde Vahide Perçin, Fırat Tanış, Meryem Uzerli, Cem Yiğit Üzümoğlu ve Devrim Yakut gibi deneyimli oyuncuların yer aldığı dizi için erken final kararı alındı.

Sette Yaşananlar Bardağı Taşırdı

Geçtiğimiz günlerde dizinin setinde çıkan yangın büyük bir faciaya neden olmuştu. Ne yazık ki olayda bir set çalışanı hayatını kaybetti. Üzerine yapım amiri Serkan Sükyan'ın geçirdiği kalp kriziyle vefat etmesi, yapım ekibini ve oyuncu kadrosunu derinden sarstı.

Bu acı gelişmeler sonrası, normalde 16. bölümde sezon finali yapması planlanan dizi için erken veda gündeme geldi. Şu an resmi bir açıklama yapılmasa da kulislerde konuşulanlara göre, final tarihi 14. bölüme çekildi.

Dizide Krizler Hiç Bitmedi

Dizi henüz ilk bölümünden itibaren yapım sürecinde birçok aksaklıkla mücadele etti. Senaryo değişiklikleri, sağlık problemleri, teknik arızalar ve oyuncu rotasyonları gibi birçok sorun üst üste yaşandı. Bu da projeyi sürekli belirsizlik içinde bıraktı.

Tüm bu krizlere rağmen reytinglerde belli bir kitleyi yakalayan dizi, ne yazık ki arka arkaya yaşanan trajik olayların ardından ekranlara erken veda etmeye hazırlanıyor.

Yapım Ekibinden Resmi Açıklama Bekleniyor

Şu ana kadar MedYapım’dan ya da NOW TV yetkililerinden konuyla ilgili resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak final kararının netleşmesi halinde, bu hafta içinde kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor.

📺 Ne Zaman Final Yapacak?

Henüz netleşmese de iddialara göre Şakir Paşa Ailesi dizisi 14. bölümüyle ekranlara veda edecek. Bu gelişme, diziyi takip eden izleyicilerde büyük üzüntü yarattı.

ÇOK OKUNAN HABERLER
Yüzde 78 zam geldi; Vatandaşlar çileden çıktı Yüzde 78 zam geldi; Vatandaşlar çileden çıktı
Çiftçilere müjde; Yüzde 100 faiz indirimli 300 bin TL... Çiftçilere müjde; Yüzde 100 faiz indirimli 300 bin TL...
4 sene erken emekli olun; SGK açıkladı, o çalışanlara hak verildi! 4 sene erken emekli olun; SGK açıkladı, o çalışanlara hak verildi!
A101, BİM, ŞOK, Migros'ta satılıyordu; Raflardan apar topar toplatılıyor A101, BİM, ŞOK, Migros'ta satılıyordu; Raflardan apar topar toplatılıyor
Araç sahipleri için ÖTV'siz sıfır araç müjdesi Meclis'te Araç sahipleri için ÖTV'siz sıfır araç müjdesi Meclis'te
Ali Koç'u istifa etmek zorunda bıraktı! Hakan Bilal Kutlualp adayız dedi sosyal medya yıkıldı Ali Koç'u istifa etmek zorunda bıraktı! Hakan Bilal Kutlualp adayız dedi sosyal medya yıkıldı
SON HABERLER
Herkesin giydiği 3 ayakkabı markasında "domuz derisi" tespiti Herkesin giydiği 3 ayakkabı markasında "domuz derisi" tespiti
Jennifer Lopez Suudi Arabistan'ı karıştırdı; Mekke'ye yakın... Jennifer Lopez Suudi Arabistan'ı karıştırdı; Mekke'ye yakın...
Bankalar konut kredilerini yeniledi; İşte en düşük faiz oranı Bankalar konut kredilerini yeniledi; İşte en düşük faiz oranı
3600 gün ara vermeden prim ödeyene müjde; SGK'dan yaş şartlı emeklilik hakkı! 3600 gün ara vermeden prim ödeyene müjde; SGK'dan yaş şartlı emeklilik hakkı!
BİM markette peynir, süt, tereyağı, cips indirimi; İşte BİM 29 Nisan aktüel ürünler BİM markette peynir, süt, tereyağı, cips indirimi; İşte BİM 29 Nisan aktüel ürünler
Evlerine giden bin pişman olur; Misafir sevmeyen 3 burç belli oldu Evlerine giden bin pişman olur; Misafir sevmeyen 3 burç belli oldu
Türkiye'nin önde gelen kuruyemiş markası battı; İflas etti! Çalışanlar şok Türkiye'nin önde gelen kuruyemiş markası battı; İflas etti! Çalışanlar şok
Gram altın mı yoksa çeyrek mi; Hangisi daha çok kazandırır? Gram altın mı yoksa çeyrek mi; Hangisi daha çok kazandırır?