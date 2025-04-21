Şakir Paşa Ailesi disinin sonu geldi; İlk bölümden itibaren belliydi

NOW TV’nin dikkat çeken yapımlarından biri olan Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar, yayınlandığı ilk günden bu yana hem konusu hem de kamera arkası olaylarıyla çok konuşuldu. Ancak dizinin son haftalarda yaşadığı krizler artık geri dönülmez bir noktaya geldi.

Başrollerinde Vahide Perçin, Fırat Tanış, Meryem Uzerli, Cem Yiğit Üzümoğlu ve Devrim Yakut gibi deneyimli oyuncuların yer aldığı dizi için erken final kararı alındı.

Sette Yaşananlar Bardağı Taşırdı

Geçtiğimiz günlerde dizinin setinde çıkan yangın büyük bir faciaya neden olmuştu. Ne yazık ki olayda bir set çalışanı hayatını kaybetti. Üzerine yapım amiri Serkan Sükyan'ın geçirdiği kalp kriziyle vefat etmesi, yapım ekibini ve oyuncu kadrosunu derinden sarstı.

Bu acı gelişmeler sonrası, normalde 16. bölümde sezon finali yapması planlanan dizi için erken veda gündeme geldi. Şu an resmi bir açıklama yapılmasa da kulislerde konuşulanlara göre, final tarihi 14. bölüme çekildi.

Dizide Krizler Hiç Bitmedi

Dizi henüz ilk bölümünden itibaren yapım sürecinde birçok aksaklıkla mücadele etti. Senaryo değişiklikleri, sağlık problemleri, teknik arızalar ve oyuncu rotasyonları gibi birçok sorun üst üste yaşandı. Bu da projeyi sürekli belirsizlik içinde bıraktı.

Tüm bu krizlere rağmen reytinglerde belli bir kitleyi yakalayan dizi, ne yazık ki arka arkaya yaşanan trajik olayların ardından ekranlara erken veda etmeye hazırlanıyor.

Yapım Ekibinden Resmi Açıklama Bekleniyor

Şu ana kadar MedYapım’dan ya da NOW TV yetkililerinden konuyla ilgili resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak final kararının netleşmesi halinde, bu hafta içinde kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor.

📺 Ne Zaman Final Yapacak?

Henüz netleşmese de iddialara göre Şakir Paşa Ailesi dizisi 14. bölümüyle ekranlara veda edecek. Bu gelişme, diziyi takip eden izleyicilerde büyük üzüntü yarattı.