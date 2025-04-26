GAZETE MANŞETLERİ HABER YAZARLAR 530 978 82 57
Anasayfa / Türkiye /

Sakın almayın; Türkiye'deki 8 sucuk markası hileli çıktı

Türkiye'nin gıda güvenliğini sağlamak amacıyla çalışmalarını sürdüren Tarım ve Orman Bakanlığı, 25 Nisan itibarıyla "Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar" listesinde önemli güncellemeler yaptı.

Sakın almayın; Türkiye'deki 8 sucuk markası hileli çıktı

Bakanlığın resmi internet sitesinde yayımlanan son duyuruda, vatandaşların yoğun tükettiği ürünler arasında yer alan sucuklarda ciddi hilelere rastlandığı açıklandı.

Bakanlık denetimleri kapsamında 8 sucuk markasında kanatlı eti, deri dokusu, sakatat gibi mevzuata aykırı içeriklerin kullanıldığı tespit edildi. Sağlığı doğrudan tehdit eden ürünlerde satış yasağı ve toplatma kararları devreye alındı.


Hileli Sucuk Markaları Açıklandı 🥩

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre, taklit veya tağşiş yapılan sucuk markaları ve tespit edilen usulsüzlükler şöyle:

AKÇATEKİR SUCUKLARI (ADN Et Ürünleri Üretimi Ltd. Şti.): Deri dokusu, kanatlı eti, sakatat ve dil eti içeriyor.

KUZEY GAZİ SUCUKLARI (Ürünveren Sucukları): Kanatlı eti ve baş eti tespit edildi.

YAYLABEYİ SUCUKLARI (TASF.HAL.YAYLABEYİ Et ve Et Ürünleri San. Tic. Ltd. Şti.): Deri dokusu ve kanatlı eti içeriyor.

EREN TEKİN SUCUKLARI (Eren Yumurta Gıda Tarım Hayvancılık Ltd. Şti.): Kanatlı eti kullanımı belirlendi.

TEKİR YAYLASI SUCUKLARI (Efeköy Et Ürünleri - Mehmet Bırakoğlu): Kanatlı eti içeriyor.

AFYON BOLAT SUCUKLARI (Ertürk Et ve Et Ürünleri Gıda Ltd. Şti.): Mekanik ayrılmış kanatlı eti bulundu.

YILDIZ SUCUKLARI (ER Et Erciyes Et ve Et Ürünleri Gıda Tic. San. Ltd. Şti.): Mekanik ayrılmış kanatlı eti içeriyor.

TEKİR YAYLA ET SUCUKLARI (Beypa Gıda Pazarlama): Deri dokusu, kanatlı eti ve sakatat tespit edildi.

Kaynak: Gazeteoku.com - https://guvenilirgida.tarimorman.gov.tr/GuvenilirGida/GKD/TaklitVeyaTagsis

ÇOK OKUNAN HABERLER
İstanbul'dan sonra o ilimizi işaret etti! Eli kulağında diyerek açıkladı İstanbul'dan sonra o ilimizi işaret etti! Eli kulağında diyerek açıkladı
Sakın almayın; Türkiye'deki 8 sucuk markası hileli çıktı Sakın almayın; Türkiye'deki 8 sucuk markası hileli çıktı
Koç Holding'de ortalık karıştı; Deprem yaşandı Koç Holding'de ortalık karıştı; Deprem yaşandı
Türkiye'nin kardeş ülkesine savaş ilan ettiler; Büyük korku var Türkiye'nin kardeş ülkesine savaş ilan ettiler; Büyük korku var
Böyle kaçacağız; İşte AFAD'ın büyük İstanbul depremi tahliye planı Böyle kaçacağız; İşte AFAD'ın büyük İstanbul depremi tahliye planı
Bu mesleklere Almanya fırsatı! Sistem değişti, 87 Bin TL maaş verecekler! Bu mesleklere Almanya fırsatı! Sistem değişti, 87 Bin TL maaş verecekler!
SON HABERLER
Böyle kaçacağız; İşte AFAD'ın büyük İstanbul depremi tahliye planı Böyle kaçacağız; İşte AFAD'ın büyük İstanbul depremi tahliye planı
ZAMLANDI; İŞKUR katılanlara 28 bin 736 TL verecek! ZAMLANDI; İŞKUR katılanlara 28 bin 736 TL verecek!
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı; 28-29-30 Nisan'da emekliye 30.000 TL ödenecek Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı; 28-29-30 Nisan'da emekliye 30.000 TL ödenecek
Ortaya çıktı; Renault 5'in tahmini fiyatı duyuruldu Ortaya çıktı; Renault 5'in tahmini fiyatı duyuruldu
Bu mesleklere Almanya fırsatı! Sistem değişti, 87 Bin TL maaş verecekler! Bu mesleklere Almanya fırsatı! Sistem değişti, 87 Bin TL maaş verecekler!
Devamlı baş ağrısı çekenler buraya; Canan Karatay bunu önerdi Devamlı baş ağrısı çekenler buraya; Canan Karatay bunu önerdi
Sıfır arabada 411.900 TL teklifi! Fiat bu fırsatla ayakları yerden kesecek! Sıfır arabada 411.900 TL teklifi! Fiat bu fırsatla ayakları yerden kesecek!
Altın kaç para düşecek? İslam Memiş’ten kritik uyarı Altın kaç para düşecek? İslam Memiş’ten kritik uyarı