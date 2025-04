Sakın almayın; Türkiye'deki 8 sucuk markası hileli çıktı

Bakanlığın resmi internet sitesinde yayımlanan son duyuruda, vatandaşların yoğun tükettiği ürünler arasında yer alan sucuklarda ciddi hilelere rastlandığı açıklandı.

Bakanlık denetimleri kapsamında 8 sucuk markasında kanatlı eti, deri dokusu, sakatat gibi mevzuata aykırı içeriklerin kullanıldığı tespit edildi. Sağlığı doğrudan tehdit eden ürünlerde satış yasağı ve toplatma kararları devreye alındı.



Hileli Sucuk Markaları Açıklandı 🥩

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre, taklit veya tağşiş yapılan sucuk markaları ve tespit edilen usulsüzlükler şöyle:

AKÇATEKİR SUCUKLARI (ADN Et Ürünleri Üretimi Ltd. Şti.): Deri dokusu, kanatlı eti, sakatat ve dil eti içeriyor.

KUZEY GAZİ SUCUKLARI (Ürünveren Sucukları): Kanatlı eti ve baş eti tespit edildi.

YAYLABEYİ SUCUKLARI (TASF.HAL.YAYLABEYİ Et ve Et Ürünleri San. Tic. Ltd. Şti.): Deri dokusu ve kanatlı eti içeriyor.

EREN TEKİN SUCUKLARI (Eren Yumurta Gıda Tarım Hayvancılık Ltd. Şti.): Kanatlı eti kullanımı belirlendi.

TEKİR YAYLASI SUCUKLARI (Efeköy Et Ürünleri - Mehmet Bırakoğlu): Kanatlı eti içeriyor.

AFYON BOLAT SUCUKLARI (Ertürk Et ve Et Ürünleri Gıda Ltd. Şti.): Mekanik ayrılmış kanatlı eti bulundu.

YILDIZ SUCUKLARI (ER Et Erciyes Et ve Et Ürünleri Gıda Tic. San. Ltd. Şti.): Mekanik ayrılmış kanatlı eti içeriyor.

TEKİR YAYLA ET SUCUKLARI (Beypa Gıda Pazarlama): Deri dokusu, kanatlı eti ve sakatat tespit edildi.

Kaynak: Gazeteoku.com - https://guvenilirgida.tarimorman.gov.tr/GuvenilirGida/GKD/TaklitVeyaTagsis