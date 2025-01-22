Sakın almayın; O marka taze kaşar hileli çıktı! PTT sitesinden de satılmış

Açıklanan listede, çeşitli peynir ve sucuk markalarının içeriğinde belirtilenden farklı maddeler bulunduğu tespit edildi. Bakanlık, tüketicilerin bilinçli hareket etmesi ve sağlıksız gıdalardan korunması adına denetim sonuçlarını paylaşmaya devam edeceğini belirtti.

Taklit, bir ürünün başka bir ürün gibi gösterilmesi, tağşiş ise gıda maddesinin içeriğine, ürünün doğasına aykırı bileşenlerin eklenmesi anlamına geliyor. Özellikle süt ve et ürünlerinde yapılan bu tür hileler, hem sağlık açısından risk taşıyor hem de tüketicinin aldatılmasına neden oluyor. Tarım ve Orman Bakanlığı, bu tür uygulamaları önlemek amacıyla denetimlerini sıkılaştırarak, sağlıksız ürünleri tespit etmeye devam ediyor.

Peynir Ürünlerinde Hileler Ortaya Çıktı

Bakanlık tarafından açıklanan listede, özellikle peynir ürünlerinde çeşitli uygunsuzluklar tespit edildi. İşte taklit ve tağşiş yapıldığı belirlenen bazı peynir markaları:

Kılınç Süt Ürünleri Gıda Tarım Hayvancılık Nak. Tic. ve San. Ltd. Şti. / Kılınç: Tam yağlı taze kaşar peyniri (1 kg) – Yağ oranının düşük olması / Mersin - Mut

Çaykara Çiftlik – Umut İsmail Kuvvet: Telli peynir – Bitkisel yağ kullanımı / Trabzon - Ortahisar

Gonca Gıda – Mukaddes Peker: Telli peynir – Bitkisel yağ kullanımı / Trabzon - Ortahisar

Şahin Süt Ürünleri: Telli peynir – Bitkisel yağ kullanımı / Trabzon - Ortahisar

Akmahmut Gıda – Necdet Akmahmut: Telli peynir – Bitkisel yağ ve nişasta kullanımı / Trabzon - Ortahisar

Peynirde yapılan hilelerin başında, sütten elde edilen doğal yağın yerine bitkisel yağ kullanılması geliyor. Bu durum, ürünün besin değerini düşürmenin yanı sıra, tüketiciyi yanıltarak sağlıksız bir gıda tüketmesine neden oluyor.

Sucukta Da Hileli İçerik Tespit Edildi

Peynirde olduğu gibi sucuk ürünlerinde de önemli hileler yapıldığı belirlendi. İşte uygunsuz bulunan bazı sucuk markaları:

Bayrakoğlu Et Ürünleri – Ali Bayraktar / Afyon Bayrakoğlu: Isıl işlem görmüş piliç sucuk – Mekanik ayrılmış kanatlı eti kullanımı / Afyonkarahisar - Merkez

Çimörsan İnşaat Gıda Tarım Turizm Madencilik Otomotiv / Cerrahpaşa: Isıl işlem görmüş piliç sucuk – Mekanik ayrılmış kanatlı eti ve sakatat (taşlık) kullanımı / Afyonkarahisar - Merkez

Arda Et Ürünleri / Kayseri Sözduyar Pastırma Sucuk: Dana sucuk – Kanatlı eti kullanımı / Kayseri - Kocasinan

Arda Et Ürünleri / Yeni Danacı: Dana sucuk – Kanatlı eti kullanımı / Kayseri - Kocasinan

Kaynak ve Liste İçin: https://guvenilirgida.tarimorman.gov.tr/GuvenilirGida/gkd/TaklitVeyaTagsis?siteYayinDurumu=True