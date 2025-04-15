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Sakarya Sapanca'da skandal; Gizli kamera koymuşlar

Sapanca'da bungalov tatili yapan bir aile, yatak odasında gizli kamera buldu. Skandal sonrası polis harekete geçti. İşte detaylar…

Sakarya Sapanca'da skandal; Gizli kamera koymuşlar

Sakarya’nın turizm cenneti Sapanca’da yaşanan gizli kamera skandalı, Türkiye gündemine oturdu. Doğası ve gölüyle öne çıkan ilçede bir bungalov evde tatil yapan aile, jakuzi ve yatak odasına yerleştirilen gizli kamera ile karşılaşınca şok yaşadı. Olay sonrası hem psikolojik yıkım hem de hukuki süreç başladı.

Doğanın Kalbinde Büyük Şok: Ampulde Gizli Kamera Bulundu

Bayram tatili için ailesiyle Sapanca’ya giden Mesut Kozan, gece saatlerinde yatak odasındaki ampulde kırmızı bir ışık fark etti. Yaklaştığında ise gerçek ortaya çıktı: 360 derece kayıt yapan bir gizli kamera, tam da jakuzi ve yatak odasını görecek şekilde yerleştirilmişti.

“Kızım da oradaydı… Bizden önce konaklayanlar da kayıt altına alınmış olabilir,” diyen Kozan, yaşadıkları travmayı kelimelerle ifade edemediğini belirtti.

12 Bin TL’lik Skandal: “Kontrolü Sağlayamıyorlarsa O Ücreti Almamalılar”

Günlük 12 bin TL’ye kiralanan bungalovda böylesi bir ihmalin kabul edilemez olduğunu söyleyen Kozan, işletmecinin sorumluluktan kaçan açıklamasına da tepki gösterdi.

“Belki sizden önceki aile yerleştirmiştir” diyen işletmeci, skandalı geçiştirmeye çalıştı. Kozan ise “Bu ücret alınıyorsa, kontrol de sağlanmalı” sözleriyle yaşanan ihmali vurguladı.

Psikolojik Yıkım: Ailenin Mahremiyeti İhlal Edildi

Olay sonrası psikolojik olarak yıkıldıklarını ifade eden Kozan, “Bunu nerede kullanacaklarını düşünmek istemiyorum ama insanın aklına her şey geliyor” sözleriyle endişelerini dile getirdi.

Polis Harekete Geçti: Tüm Elektronik Cihazlara El Konuldu

Ailenin resmi şikayeti üzerine polis ekipleri bungalov işletmesine operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda:

Televizyonlar

Bilgisayarlar

Telefonlar

Güvenlik sistemleri gibi tüm elektronik cihazlara inceleme amacıyla el konuldu. İşletmenin faaliyetleri durduruldu.


İşletmeci Galerici Çıktı

Yapılan araştırmada, Sapanca’daki skandal bungalovun işletmecisinin İzmit’te galericilik yaptığı ortaya çıktı. Turizm alanında herhangi bir profesyonel geçmişe sahip olmayan işletmeciye dair hukuki sürecin başlatıldığı bildirildi.

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