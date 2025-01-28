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Şaka değil gerçek; Artık otopark ücreti ödenmeyecek!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından 2005 yılında hayata geçirilen İSPARK, şehir genelinde otopark hizmeti sunarak sürücülere büyük kolaylık sağlıyor.

Şaka değil gerçek; Artık otopark ücreti ödenmeyecek!

1 Ocak 2025 itibarıyla yürürlüğe giren yüzde 115’lik zam, araç sahiplerini zor durumda bırakmıştı. Artan park ücretleri karşısında alternatif çözümler arayan sürücüler için sevindirici bir gelişme yaşandı.

Halkbank’tan Paraf Kart Sahiplerine Ücretsiz Otopark Fırsatı

Halkbank, Paraf kart kullanıcılarına özel bir kampanya başlatarak sürücülere ekonomik bir nefes aldırıyor. Bankanın sunduğu bu avantaj kapsamında, belirli şartları yerine getiren Paraf kart sahipleri, İSPARK otoparklarını ücretsiz olarak kullanabilecek.

Kampanya Koşulları Neler?

Halkbank’ın sunduğu bu özel fırsattan yararlanmak isteyen sürücüler, aşağıdaki şartları yerine getirmeleri halinde ücretsiz otopark hakkı kazanıyor:

Tek seferde yapılacak 500 TL ve üzeri alışveriş karşılığında,

Yol üstü İSPARK otoparklarında 2 saat ücretsiz park hakkı,

Kapalı ve bariyerli İSPARK otoparklarında 4 saat ücretsiz park hakkı elde ediliyor.

Nasıl Başvurulur?

Ücretsiz otopark kampanyasından yararlanmak isteyen Paraf kart kullanıcılarının yapması gerekenler oldukça basit:

Cep telefonunun mesaj bölümüne PARK yazın.

Boşluk bırakarak kartınızın son altı hanesi ile araç plakanızı ekleyin.

Mesajı 3404 numarasına gönderin.

Örnek SMS formatı: PARK 123456 34ABC123

Aylık Kullanım Sınırı ve Süre Aşımı

Bu avantajlı kampanya kapsamında, her kullanıcı ayda en fazla 2 kez ücretsiz otopark hakkından faydalanabiliyor. Süre aşımı durumunda ise İSPARK’ın güncel park tarifeleri geçerli olacak. Bu nedenle, kullanıcıların otopark süresini dikkatle takip etmeleri öneriliyor.

İstanbullular İçin Büyük Avantaj

İstanbul’da yaşayan araç sahipleri için otopark ücretleri önemli bir gider kalemi haline gelmiş durumda. Yüzde 115’lik zamla birlikte birçok sürücü, uygun fiyatlı park alanları arayışına girmişti. Halkbank’ın sunduğu bu kampanya, özellikle günlük alışveriş yapan bireyler için büyük bir avantaj sağlıyor. Üstelik, kapalı otoparklarda 4 saate kadar ücretsiz kullanım hakkı sunulması, uzun süreli park ihtiyacı olan sürücüler için cazip bir fırsat yaratıyor.

Önemli Not: Kampanya katılım mesajı, Halkbank’a kayıtlı olan cep telefonu numarasından gönderilmelidir.

Kaynak: Halkbank - İspark

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