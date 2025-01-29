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SAHTEKARLAR! Zeytinyağı, tereyağı, peynir; Bu markaları almayın!

Tarım ve Orman Bakanlığı, tüketicilerin sağlığını tehdit eden ve taklit ya da tağşiş yapılmış ürünlerle ilgili yeni bir liste yayımladı.

SAHTEKARLAR! Zeytinyağı, tereyağı, peynir; Bu markaları almayın!

Bu liste, çeşitli gıda ürünlerinde yapılan usulsüzlükleri gözler önüne serdi. Öne çıkan tespitlerden biri, Bideci Tugay- Tugay Demirkol firması tarafından üretilen pide harcında sakatat ve kanatlı etinin bulunması oldu. Bu durum, ürünlerin içeriğinde ciddi bozulmalar yaşandığını ve tüketicilerin sağlığını riske atabileceğini gösteriyor.

Bir diğer dikkat çeken örnek, Genatura markasına ait natürel sızma zeytinyağında tohum yağlarının karıştırıldığına dair tespit oldu. Aynı şekilde, Kılınç markasının taze kaşar peynirinde yağ oranının beklenenin altında olduğu ortaya çıktı. Abbas Baba Zeytincilik'in zeytinyağında ise tohum yağları karıştırıldı. Karadeniz Akbir'in tereyağında ise bitkisel yağ kullanıldığı belirlendi.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın açıkladığı bir başka skandal, Extra Coreks Drink markasının karışık meyve aromalı bitki karışımlı içeceğinde ilaç etken maddesinin tespit edilmesiydi. Tüketicilerin sağlığını doğrudan etkileyen bu tür durumlar, gıda güvenliğini ciddi şekilde tehdit ediyor.

Kahvaltılık ürünlerde yapılan sahtekarlıklar da gün yüzüne çıkarken, daha önceki listeye de birçok peynir, sucuk ve zeytinyağı üreticisinin girmesi dikkat çekmişti. Bu tür usulsüzlükler, gıda üreticilerinin güvenilirliğini zedeleyen ciddi sorunlara işaret ediyor.

Geçtiğimiz aylarda gündeme gelen Köfteci Yusuf skandalının ardından, benzer bir gelişme bu kez Tavuk Dünyası restoran zincirinde yaşandı. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yaptığı denetimde, Tavuk Dünyası'nın İstanbul Ümraniye şubesinde pul biberin içinde domates bulunduğu ortaya çıktı. Bu durum, restoran zincirinin gıda güvenliği ile ilgili şüpheleri artırdı.

Kaynak: Tarım ve Orman Bakanlığı Resmi Web Sitesi

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