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SAHTEKARLAR; Bakanlık ifşa etti! Nar ekşisinden bu çıktı

Tarım ve Orman Bakanlığı, sahte gıda üreticilerine karşı yürüttüğü sıkı denetimlerde bu kez nar ekşisini radarına aldı.

SAHTEKARLAR; Bakanlık ifşa etti! Nar ekşisinden bu çıktı

Sofraların vazgeçilmezi olan bu üründe ortaya çıkan gerçek, adeta şok etkisi yarattı.

Gıda Boyasıyla “Nar Ekşisi” Satmışlar! 🧪

Bakanlık ekiplerinin gerçekleştirdiği laboratuvar analizleri sonucunda, Mersin’in Akdeniz ilçesinde faaliyet gösteren Sena Gıda Temizlik Plastik İnşaat Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.’ne ait Vinsu marka nar ekşisinin içeriğinde doğal nar bulunmadığı tespit edildi.

Üründe püre, meyve özü ya da doğal aroma yerine gıda boyası kullanıldığı belirlendi. Böylece tüketiciye tamamen yanıltıcı bir ürün sunulduğu resmen ortaya kondu.

Bakanlık Listesine Yeni Skandal Eklendi 📋

Güncellenen taklit ve tağşiş listesi, halk sağlığını doğrudan tehdit eden firmaları bir kez daha gözler önüne serdi. Denetimlerin ardından kamuoyuna açıklanan bu liste, özellikle sahte nar ekşisi vakasıyla sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

Halk Sağlığına Tehdit Devam Ediyor 🛑

Uzmanlar, bu tür ürünlerin özellikle çocuklar, yaşlılar ve kronik hastalık taşıyan bireyler için ciddi risk oluşturduğunu vurguluyor. Gıda boyası gibi katkı maddeleri, uzun vadede sağlık üzerinde olumsuz etkiler yaratabiliyor.

Denetimler Artarak Sürecek 🔍

Tarım ve Orman Bakanlığı yetkilileri, sahte ve hileli gıda üreticilerine karşı sıfır tolerans politikası uygulamaya devam edeceklerini açıkladı. Tüketicilerden, alışverişlerinde ürün ambalajlarına ve içerik bilgilerine dikkat etmeleri istendi.

Kaynak: https://guvenilirgida.tarimorman.gov.tr/GuvenilirGida/GKD/TaklitVeyaTagsis

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