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Sahte zeytinyağı ifşası geldi; İşte zeytinyağında hile yapan markalar

Zeytinyağı, son yıllarda fiyat artışları ve hileli ürünlerle gündemden düşmeyen bir konu haline geldi.

Sahte zeytinyağı ifşası geldi; İşte zeytinyağında hile yapan markalar

Tarım ve Orman Bakanlığı, zeytinyağında yapılan sahtecilik ve taklit ürünlerle ilgili bir açıklama yaptı ve vatandaşları bilgilendirdi. Bakanlık, sahte zeytinyağı üreten firmaların isimlerini ve bu ürünlerin markalarını ifşa ederek, tüketicileri uyardı. Peki, hangi illerde sahte zeytinyağı bulunuyor? Hangi markalarda hileli zeytinyağı tespit edildi? İşte Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından açıklanan son liste.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Sahte Zeytinyağı Listesi

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın güncellediği sahte zeytinyağı listesi, halk arasında büyük yankı uyandırdı. Bakanlık, zeytinyağındaki hilelerin önüne geçebilmek adına, taklit ve tağşiş yapılan ürünleri ifşa etti. Vatandaşlar, özellikle yüksek fiyatlarla satın aldıkları "doğal" zeytinyağlarının içinde hileli maddeler bulunup bulunmadığını merak ederken, bu açıklamalar tüketicileri bilgilendiriyor.

Sahte Zeytinyağı Markaları

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın açıkladığı yeni listede, hileli zeytinyağı üreten firmaların ve markalarının isimleri yer aldı. İşte o firmalar ve tespit edilen ürünler:

Akdeniz Zeytinyağı Gıda: Bu firmanın sattığı doğal sızma zeytinyağları arasında

Yeni Körfez, Edremit Gömeç, Tad Ayvalık, Ege Sızma ve Yeni Zeybek Tarım markalı ürünlerde doğum yağı ve daha düşük kalite zeytinyağı tespit edildi. Ayrıca, firmanın taş baskı doğal sızma zeytinyağı markasında da tohum yağı karıştırıldığı belirlendi.

SSC Grup Tarım Gıda Zeytinyağı Tic. Ltd. Şti.: Bu firmaya ait Ayvalık Köy Koop markalı taş baskı natürel sızma zeytinyağında da tohum yağı bulundu.

Akçin: Bu markanın zeytinyağlarında da tohum yağı tespit edildiği bildirildi.

Abbas Baba Zeytincilik: Yine, bu markanın zeytinyağlarında da tohum yağı olduğu belirlendi.

Sahte Zeytinyağının Bulunduğu İller

Bakanlık tarafından açıklanan listede, sahte zeytinyağı üreten firmaların ürünlerinin satıldığı illere dair doğrudan bir detay verilmiş olmasa da, bu tür sahte ürünlerin pazara sürülmesi, tüm Türkiye'yi ilgilendiriyor. Zeytinyağı üretimi ve tüketimi yaygın olan illerde, özellikle Ege ve Akdeniz bölgelerinde bu tür hileli ürünlerin bulunma ihtimali daha fazla olabilir.

Kaynak: Tarım ve Orman Bakanlığı

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