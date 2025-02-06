Sahibinden.com kapatıldı mı? Son dakika haberi

Yazılı açıklamada, soruşturmanın geçici tedbir uygulamasıyla yürütüldüğü belirtildi.

Soruşturmanın Kapsamı ve İddialar

Rekabet Kurumu, Sahibinden Bilgi Teknolojileri Pazarlama ve Ticaret A.Ş.'nin;

Kurumsal üyelerin vasıta satış faaliyetlerine yönelik çevrim içi platform hizmetleri,

Bireysel üyelerin vasıta satış faaliyetlerine yönelik çevrim içi platform hizmetleri

pazarlarında elde ettiği kullanıcı verilerini, çevrim içi ikinci el araç alım-satım hizmetlerinde ve Otobid hizmeti reklamlarında yoğun olarak kullanmasının rekabet ihlali oluşturup oluşturmadığını araştırıyor. Soruşturmanın temelinde, bir platformda toplanan bilgilerin farklı platformlarda kullanılarak hakim durumun kötüye kullanılıp kullanılmadığı yer alıyor.

Rekabet Kanunu 6. Maddesi ve Hakim Durumun Kötüye Kullanılması

Rekabet Kanunu’nun “Hakim Durumun Kötüye Kullanılması” başlıklı 6. maddesi, bir veya birden fazla teşebbüsün, tek başına veya birlikte, pazarda hakim durumda bulunarak bu avantajı kötüye kullanmalarını yasaklamaktadır. Kötüye kullanım örnekleri arasında;

Pazara giriş engellerinin oluşturulması,

Rakiplerin faaliyetlerinin zorlaştırılması,

Eşit konumdaki alıcılara farklı şartların sunulması,

Mal veya hizmet alımının şarta bağlanması,

Finansal, teknolojik ve ticari avantajların başka piyasalarda rekabeti bozacak şekilde kullanılması,

Tüketici zararına üretim, pazarlama veya teknik gelişmenin kısıtlanması yer almaktadır.

Geçici Tedbirler ve Uygulama Süreci

Soruşturma süresince, Rekabet Kurumu, Sahibinden.com’un ana sayfasında Otobid hizmetine ilişkin ilan verme seçeneklerinin kullanıcılar üzerinde oluşturabileceği yönlendirmelerin önüne geçilmesi için tasarım değişikliklerini içeren geçici tedbirlerin uygulanmasına karar verdi. Bu kapsamda, ilan verme aşamasında bireysel kullanıcılara yönelik gerçekleştiren yönlendirmelerin engellenmesi, ayrıca kurumsal ve bireysel üyelerden sağlanan verilerin çevrim içi ikinci el araç alım-satım hizmetleri pazarında kullanılmasının önüne geçilmesi amaçlanmaktadır.