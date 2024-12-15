Sahibinden bu otomobiller sanayiden çıkmıyor; Oto tamircisi sakın almayın dedi

Bu durum, hem maddi kayıplara hem de güvenlik endişelerine yol açabiliyor. Araçların bakımına ve kullanım şekline ek olarak, tasarımda ve üretim süreçlerinde yaşanan hatalar, bazı modellerde daha sık arıza oluşmasına neden olabiliyor. İstatistiklere dayanan verilere göre, işte en çok arıza yapan araçlar ve modeller:

1. Land Rover Range Rover

Land Rover Range Rover, lüks SUV segmentinin önde gelen modellerinden biri olmasına rağmen, sıklıkla arıza yapan araçlar arasında yer alıyor. Kullanıcı geri bildirimlerine göre, araç sahiplerinin %50’sinden fazlası sorunlardan şikayetçi. Özellikle, aks ve süspansiyon sistemindeki arızalar öne çıkıyor ve bu sorunlar araçların %42,20’sini etkiliyor. Elektriksel sistem arızaları ise %20,79 ile ikinci sırada yer alıyor.

Arıza Puanı: 33

2. Land Rover Discovery Sport

Land Rover Discovery Sport, güçlü off-road özellikleriyle dikkat çekse de, en çok arıza yapan araçlar listesinde ikinci sırada yer alıyor. Kullanıcıların %41,68’i aks ve süspansiyon sorunlarından şikayetçi. Elektriksel arızalar ise %18,19’luk oranla sıklıkla karşılaşılan problemler arasında.

Arıza Puanı: 25

3. Nissan Qashqai (Dizel Versiyon)

Nissan Qashqai, özellikle dizel versiyonuyla dikkat çekiyor. Dizel motorlu Qashqai kullanıcılarının %47’si arızalardan şikayetçi. Bu modelde, aks ve süspansiyon sistemlerinde %34,28 oranında sorunlar görülüyor. Elektriksel sorunlar ise %17,56 oranında rapor ediliyor.

Arıza Puanı: 21

4. Peugeot 308

Peugeot 308, ülkemizde yaygın bir şekilde tercih edilen bir model olsa da, arıza oranları dikkat çekiyor. Araç sahiplerinin %50’sinden fazlası, modelin çeşitli sorunlar yaşadığını belirtiyor. En büyük sorun, motor bölümüyle ilgili olup, %25,60 oranında görülüyor. Ayrıca, ısıtma ve soğutma sistemindeki arızalar %19,32 oranında meydana geliyor.

Arıza Puanı: 18

5. Audi Q5

Audi Q5, özellikle elektriksel sistem sorunlarıyla öne çıkıyor. Bu modelin %28,74’lük kısmı elektriksel problemler yaşarken, motor arızaları da %20,96 oranında rapor ediliyor. Audi Q5, kullanıcıların yarısından fazlası tarafından arızalı olarak tanımlanmış.

Arıza Puanı: 18

6. Citroen C4 Cactus

Citroen C4 Cactus, sıradışı tasarımıyla dikkat çekerken, kullanıcılar tarafından sıkça arıza rapor ediliyor. En yaygın sorunlar arasında aks ve süspansiyon sistemindeki %24,83 oranında arızalar yer alırken, elektriksel sistemde %15,56 ve motor arızalarında %15,89 oranında sorunlar görülüyor.

Arıza Puanı: 18

7. Mercedes-Benz C-Class

Mercedes-Benz C-Class, yüksek kaliteli bir model olmasına rağmen, sıklıkla elektriksel sistem sorunları yaşanıyor. Kullanıcılar, %33,07 oranında elektriksel arızalarla karşılaşırken, %17,72 oranında ısıtma ve soğutma sistemi sorunları da sıkça görülüyor.

Arıza Puanı: 17

8. Volvo XC90

Volvo XC90, özellikle aks ve süspansiyon sistemindeki arızalarla dikkat çekiyor. Kullanıcı geri bildirimlerine göre, %24 oranında aks ve süspansiyon sorunları meydana gelirken, %18,93 oranında elektriksel problemler de rapor ediliyor.

Arıza Puanı: 16.5

9. Nissan X-Trail

Nissan X-Trail, özellikle aks ve süspansiyon sistemindeki arızalarla kullanıcıların şikayet konusu oluyor. Bu modelde, %32,38 oranında aks ve süspansiyon arızası, %16,67 oranında elektriksel problemler ve %13,33 oranında motor arızaları öne çıkıyor.

Arıza Puanı: 16

10. Volkswagen Polo

Volkswagen Polo, genellikle şehir içi kullanım için tercih edilen bir model olsa da, beklenmedik şekilde arıza yapan araçlar listesinde son sırada yer alıyor. Aks ve süspansiyon sistemindeki sorunlar %42,86 oranında görülürken, ısıtma ve soğutma sistemindeki arızalar %28,57 oranında tespit ediliyor.

Arıza Puanı: 14

Kaynak Linki: https://yolcu360.com/blog/en-cok-ariza-yapan-araclar/#:~:text=Land%20Rover'ın%20lüks%20segmentinin,otomobiller%20listesinin%20zirvesinde%20yer%20alıyor