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Sağlık Bakanlığı İŞKUR 3 bin 658 işçi alımı başvuru şartları; İşte kadrolar

👨‍⚕️ Sağlık Bakanlığı 3.658 İşçi Alımı Yapacak! Başvurular 5-9 Mayıs’ta İŞKUR Üzerinden

Sağlık Bakanlığı İŞKUR 3 bin 658 işçi alımı başvuru şartları; İşte kadrolar

İstihdamda yeni fırsat arayanlar için Sağlık Bakanlığı’ndan sevindiren haber geldi. Bakanlık, Türkiye genelinde farklı kadrolarda görevlendirilmek üzere toplam 3.658 işçi alımı yapacağını duyurdu. Başvurular 5-9 Mayıs 2025 tarihleri arasında Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığıyla gerçekleştirilecek. Adaylar, ilan edilen pozisyonlara İŞKUR’un resmi internet sitesi üzerinden kolayca erişebilecek.


🧾 İşçi Alımı Ne Zaman Yapılacak?

Sağlık Bakanlığı’na bağlı kurumlarda çalışmak isteyen adaylar için başvuru süreci 5 Mayıs Pazartesi günü başlayacak ve 9 Mayıs Cuma günü sona erecek. Süreç tamamen online olarak yürütülecek. Dolayısıyla başvuru yapmak isteyenlerin İŞKUR e-şube üzerinden ilanları takip etmeleri gerekiyor.

📣 Bakan Kemal Memişoğlu Ne Dedi?

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, daha önce yaptığı açıklamada 2025 yılı içinde toplam 19 bin personel alımı yapılacağını belirtmişti. 3.658 kişilik bu işçi alımı ise, o açıklamanın bir parçası olarak değerlendiriliyor. Böylece sağlık sektöründe istihdam edilen personel sayısı daha da artırılarak hizmet kalitesinin yükseltilmesi hedefleniyor.


✅ Kimler Başvurabilecek?

Henüz resmi kılavuz yayımlanmasa da genel şartların şu şekilde olması bekleniyor:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

18 yaşını tamamlamış olmak,

İŞKUR sistemine kayıtlı olmak,

Başvurulacak pozisyonun gerektirdiği eğitim ve mesleki yeterliliğe sahip olmak,

Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak.

İlan detayları açıklandığında pozisyona özel nitelikler ve kontenjan dağılımı da netlik kazanacak.


📌 İlanlar Nereden Takip Edilecek?

İlanlara başvuru yapabilmek için şu kaynaklar düzenli takip edilmeli:

🔗 İŞKUR Başvuru Sayfası:

👉 https://esube.iskur.gov.tr

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