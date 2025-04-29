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Sağlık Bakanlığı 14 bin 500 işçi alımı başladı mı? Kadrolar ve kontenjan

Sağlık sektöründe dev istihdam! Sağlık Bakanlığı 2025 yılı için KPSS puanıyla 14.500 sözleşmeli personel alımı yapacak.

Sağlık Bakanlığı 14 bin 500 işçi alımı başladı mı? Kadrolar ve kontenjan

Başvuru şartları, kontenjan dağılımı, taban puanlar ve merak edilen tüm detaylar bu haberde!

ÖSYM Tercih Kılavuzu ile Alım Yapılacak

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılacak personel alımları, yalnızca ÖSYM tarafından yayımlanacak KPSS 2025 Tercih Kılavuzu üzerinden gerçekleştirilecek. Adaylar tercihlerini ÖSYM AİS sistemi üzerinden tamamlayacak.

📌 Alım yapılacak kadrolar lise, ön lisans ve lisans düzeyinde olacak.

📌 KPSS 2024 puanı ile başvuru yapılabilecek.

Kontenjan Dağılımı Belli Oldu

Bakanlığın bu kapsamda 14.500 kişilik bir kadro açması bekleniyor. İşte mezuniyet düzeyine göre beklenen bazı kadrolar:

📘 Lise Mezunu:

Sağlık Teknisyeni (İlk ve Acil Yardım, Röntgen, Tıbbi Sekreter, vb.)
Hemşire
Destek Personeli (Şoför)

📙 Ön Lisans Mezunu:

Sağlık Teknikeri (Anestezi, Diyaliz, Radyoloji, Eczane, vb.)
Destek Personeli (Şoför)

📗 Lisans Mezunu:

Hemşire, Ebe, Diyetisyen, Psikolog, Fizyoterapist
Mühendis (Makina, Bilgisayar, Elektrik, vb.)
Büro Personeli, Gerontolog, Odyolog

Taban KPSS Puanları Ne Diyor?

Geçmiş yıllara bakıldığında kontenjanlara yerleşen adayların taban puanları şöyleydi:

Lise: Sağlık Teknisyeni (Röntgen) → 65,47

Ön Lisans: Destek Personeli (Şoför) → 65,57

Lisans: Gerontolog → 57,09

Başvuru Şartları Neler Olacak?

✅ T.C. vatandaşı olmak
✅ Kamu haklarından mahrum olmamak

✅ Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmamak

✅ Fiziksel ve ruhsal sağlık sorunu olmamak

✅ 2024 KPSS’den P94 (Lise), P93 (Ön Lisans), P3 (Lisans) puan türlerinden puan almış olmak

✅ Emekli aylığı almıyor olmak ve 65 yaşını doldurmamış olmak


Tercihler Ne Zaman Başlayacak?

Sağlık Bakanlığı’nın 14.500 kişilik kontenjan için tercih dönemi, Nisan sonu veya Mayıs başı itibariyle ÖSYM tarafından duyurulacak.
Tercih sonuçlarının ise başvuruların kapanmasını takiben 10 gün içinde açıklanması bekleniyor.


Maaşlar, Görevler, Detaylı Şartlar

🩺 Tıbbi Sekreter, Ebe, ATT, Klinik Destek, Hemşire ve diğer tüm kadroların görev tanımları ve maaş detayları açıklanacak kılavuzda yer alacak.

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